Екатеринбургским правозащитникам, у которых прошли обыски, грозит арест

Правозащитникам из Екатеринбурга Алексею Соколову и Роману Качанову грозит арест. Об этом сообщил источник ЕАН в правоохранительных органах.

Источник: РИА "Новости"

Сейчас они находятся в изоляторе временного содержания (ИВС). Адвокат Качанова, по данным ЕАН, находится под подпиской о неразглашении. Дозвониться до него не удалось.

Источник издания сообщил, что следствие будет настаивать на аресте. Расследование ведет свердловский СК.

Накануне мы писали, что силовики провели обыски у екатеринбургских правозащитников, которые специализируются на правах осужденных. Обыски провели у Алексея Соколова, Ларисы Захаровой и Романа Качанова.

Следствие предполагает, что под видом правозащитной деятельности в местах лишения свободы юристы якобы осваивали гранты от нежелательных в России организаций.

Проверка в отношении правозащитников проходит по ч. 3 ст. 284.1 УК «Организация деятельности нежелательной организации».