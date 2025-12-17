Екатеринбургским правозащитникам, у которых прошли обыски, грозит арест

Сейчас они находятся в изоляторе временного содержания (ИВС). Адвокат Качанова, по данным ЕАН, находится под подпиской о неразглашении. Дозвониться до него не удалось.
Источник издания сообщил, что следствие будет настаивать на аресте. Расследование ведет свердловский СК.
Накануне мы писали, что силовики провели обыски у екатеринбургских правозащитников, которые специализируются на правах осужденных. Обыски провели у Алексея Соколова, Ларисы Захаровой и Романа Качанова.
Следствие предполагает, что под видом правозащитной деятельности в местах лишения свободы юристы якобы осваивали гранты от нежелательных в России организаций.
Проверка в отношении правозащитников проходит по ч. 3 ст. 284.1 УК «Организация деятельности нежелательной организации».