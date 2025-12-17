Самка снежного барса из Московского зоопарка переехала в Челябинск, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Напомним, снежный барс занесен в Красную книгу России, относится к видам, находящимся под угрозой исчезновения.
По классификации Международного союза охраны природы, ирбис отнесен к категории видов, находящихся под критической угрозой.
«В Челябинский зоопарк из Московского зоопарка передана на содержание самка снежного барса (ирбиса) в рамках мероприятий по сохранению и воспроизводству редкого вида в искусственно созданной среде обитания, а также в культурно-просветительских целях», — говорится в комментарии Уральского межрегионального управления Росприроднадзора.
Напомним, в южноуральской столице ранее находилась самка снежного барса Серебряна, но по договору временного содержания. Ее привезли к Ермаку в начале 2023 года с целью создания репродуктивной пары.
«Но вот сколько времени прошло, а с котятами так и не складывается. Поэтому совместно было решено договор не продлять, а отправить Серебряну к другому самцу — в Новосибирский зоопарк», — пояснили в Челябинском зоопарке.