Самка снежного барса из Московского зоопарка переехала в Челябинск

Напомним, в южноуральской столице ранее находилась самка снежного барса Серебряна. Ее отдали в Новосибирск.

Самка снежного барса из Московского зоопарка переехала в Челябинск, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Напомним, снежный барс занесен в Красную книгу России, относится к видам, находящимся под угрозой исчезновения.

По классификации Международного союза охраны природы, ирбис отнесен к категории видов, находящихся под критической угрозой.

«В Челябинский зоопарк из Московского зоопарка передана на содержание самка снежного барса (ирбиса) в рамках мероприятий по сохранению и воспроизводству редкого вида в искусственно созданной среде обитания, а также в культурно-просветительских целях», — говорится в комментарии Уральского межрегионального управления Росприроднадзора.

Напомним, в южноуральской столице ранее находилась самка снежного барса Серебряна, но по договору временного содержания. Ее привезли к Ермаку в начале 2023 года с целью создания репродуктивной пары.

«Но вот сколько времени прошло, а с котятами так и не складывается. Поэтому совместно было решено договор не продлять, а отправить Серебряну к другому самцу — в Новосибирский зоопарк», — пояснили в Челябинском зоопарке.