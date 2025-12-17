Коллектив «Лики» из Башкирии вышел в финал фестиваля Театральное Приволжье

Именно данный коллектив победил в региональном этапе среди молодёжных театров республики и теперь представит Башкортостан на окружном этапе фестиваля, сообщает пресс-служба минкультуры.
Творческий коллектив был основан всего лишь в 2020 году, однако за столь короткий срок сумел завоевать внимание зрителей. Сегодня в труппе задействовано более 30 артистов, объединённых любовью к сцене. Коллектив выделяет богатый и разнообразный репертуар: «Карлик-Нос» по сказке Гауфа, спектакль-читка «Карнавал сказок», комедия по пьесе Мольера «Игры Скапена», комедия «Правда хорошо, а счастье лучше» по пьесе Островского, трагедия «Ромео и Джульетта» по пьесе Шекспира, «Тайна великого круга» по мотивам пьесы О. Харриса «Арканзасское чудо» и многое другое.
Главным свидетельством успеха театра являются многочисленные победы и награды, полученные на конкурсах и фестивалях разных уровней: Всероссийский конкурс-фестиваль детского и юношеского творчества «Таланты Башкортостана», Международный конкурс «Планета талантов», Международный многожанровый фестиваль-конкурс культуры и искусства «Ciao, Italia — Привет, Россия»; Международный конкурс искусств «Я в искусстве», Всероссийский молодежный фестиваль-конкурс любительских театральных коллективов «Театральная завалинка».
Ранее «Башинформ» сообщал, что участница из Башкирии вышла в финал федерального телешоу «Браво! Бис!».