Коллектив «Лики» из Башкирии вышел в финал фестиваля Театральное Приволжье

Творческий коллектив был основан всего лишь в 2020 году, однако за столь короткий срок сумел завоевать внимание зрителей. Сегодня в труппе задействовано более 30 артистов, объединённых любовью к сцене. Коллектив выделяет богатый и разнообразный репертуар: «Карлик-Нос» по сказке Гауфа, спектакль-читка «Карнавал сказок», комедия по пьесе Мольера «Игры Скапена», комедия «Правда хорошо, а счастье лучше» по пьесе Островского, трагедия «Ромео и Джульетта» по пьесе Шекспира, «Тайна великого круга» по мотивам пьесы О. Харриса «Арканзасское чудо» и многое другое.