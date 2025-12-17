Ричмонд
-2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Коллектив «Лики» из Башкирии вышел в финал фестиваля Театральное Приволжье

На фестивале «Театральное Приволжье» была представлена постановка пьесы Михаила Рощина «Эшелон», подготовленная под руководством режиссёра Анжелики Рамазановой. Спектакль исполнил Театральный коллектив «Лики» ГКЗ «Башкортостан».

Источник: Башинформ

Именно данный коллектив победил в региональном этапе среди молодёжных театров республики и теперь представит Башкортостан на окружном этапе фестиваля, сообщает пресс-служба минкультуры.

Творческий коллектив был основан всего лишь в 2020 году, однако за столь короткий срок сумел завоевать внимание зрителей. Сегодня в труппе задействовано более 30 артистов, объединённых любовью к сцене. Коллектив выделяет богатый и разнообразный репертуар: «Карлик-Нос» по сказке Гауфа, спектакль-читка «Карнавал сказок», комедия по пьесе Мольера «Игры Скапена», комедия «Правда хорошо, а счастье лучше» по пьесе Островского, трагедия «Ромео и Джульетта» по пьесе Шекспира, «Тайна великого круга» по мотивам пьесы О. Харриса «Арканзасское чудо» и многое другое.

Главным свидетельством успеха театра являются многочисленные победы и награды, полученные на конкурсах и фестивалях разных уровней: Всероссийский конкурс-фестиваль детского и юношеского творчества «Таланты Башкортостана», Международный конкурс «Планета талантов», Международный многожанровый фестиваль-конкурс культуры и искусства «Ciao, Italia — Привет, Россия»; Международный конкурс искусств «Я в искусстве», Всероссийский молодежный фестиваль-конкурс любительских театральных коллективов «Театральная завалинка».

Ранее «Башинформ» сообщал, что участница из Башкирии вышла в финал федерального телешоу «Браво! Бис!».