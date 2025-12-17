10 звёзд года Лошади: какой у них характер, что объединяет и почему часто становятся знаменитыми

Новый 2026 год окажется Годом Красной Огненной Лошади по китайскому гороскопу. Удивительно, но ровно 60 лет назад цвет и энергетика животного были сходны с наступающим периодом. Год Лошади 1966 тоже был Красным и Огненным. А Год Металлической Лошади по восточному гороскопу пришёлся на 1990-й. Земляной Год этого животного состоялся в 1978-м. Рассказываем об отечественных звёздах, которые родились в годы Лошади.
Актриса Любовь Аксёнова — Металл.
Актриса Любовь Аксёнова родилась 15 марта 1990 года в Москве в семье военного. После окончания школы она поступила в ГИТИС. Окончила его в 2010 году, снимается с 2009-го. В 2019 году Аксёнова стала самой популярной актрисой рейтинга «Кинопоиска», потом снималась в супергеройском боевике «Майор Гром» и в 2024 году сыграла главную роль в сериале «Прометей».
По характеру Аксёнова дисциплинированная, целеустремлённая, склонная к аскетизму. В 2018 году актриса признавалась, что стала вегетарианкой, полностью отказалась от мяса. Это вписывается в профиль рождённых в Год Металлической Лошади. Они отличаются энергичностью, независимостью, амбициозностью и стремлением к свободе, но в то же время надёжны и славятся железной дисциплиной.
Стилист Николай Овечкин — Металл.
Стилист Николай Овечкин родился 29 июля 1990 года в селе Кирчиж Красноярского края. Туда его беременной маме пришлось сбежать от бывшего мужа, потом отчим заменил Николаю отца. С самого детства он познал все тяготы сибирской крестьянской жизни — зарплата ковром, скот, птица, полевые работы… Всё это сейчас Овечкин не любит. После переезда в столицу карьера Овечкина оказалась далека от села. Год Металлической Лошади, конечно, закалил Николая Овечкина. И сделал его в чём-то целеустремлённым. Мужчина выбрался из сибирской деревни, став звёздным стилистом. Посмотрим, как он отреагирует на вызовы времени.
Балерина Анна Нахапетова — Земля.
Балерина Анна Нахапетова родилась 14 октября 1978 года, в Год Земляной Лошади. Более того, она на самом деле наследница актёрской династии. Отец Анны, Родион Нахапетов, актёр, режиссёр и сценарист, а мать, Вера Глаголева, актриса и режиссёр. Родители не хотели для детей актёрской судьбы. Нахапетов записал дочь в балетную студию в три с половиной года. После диплома Московской Госакадемии хореографии в 1996 году поступила в труппу Большого театра и служила там 20 лет. Параллельно училась и на актрису. С ней можно посмотреть фильмы «Тайна Лебединого озера», «Мятный пряник», сериал «Отверженная».
По восточному гороскопу в Год Земляной Лошади рождаются оптимистичные и практичные люди. В них сильна не только природная осторожность, но и интуиция. А ещё такие люди любят свободу и независимость. В характере Анны Нахапетовой все эти качества прекрасно проявляются. Так, несмотря на то, что родители ограждали дочь от театра, она всё равно стала актрисой. Но подошла к делу с умом — параллельно училась и служила в Большом театре.
Баскетболистка Мария Калмыкова — Земля.
Мария Калмыкова родилась 14 января 1978 года в Рязани. Там же она в 9 лет начала заниматься баскетболом. Первый тренер — Вячеслав Лазарев, лучший в Рязанской области. Потом семья переехала в Вологду. Мария продолжала играть в баскетбол. В 1998 и 1999 годах её признавали лучшей центровой в России. А потом наступило время международной карьеры. У Марии Калмыковой — бронзовая медаль на Олимпийских играх в Афинах в 2004 году, серебро на чемпионате мира в Китае в 2002-м и золото на чемпионате Европы в Греции в 2003-м. Сейчас она — заслуженный мастер спорта и обладательница медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.
Итак, баскетболистка Мария Калмыкова тоже родилась в Год Земляной Лошади. Оптимизм, практика, независимость и энергия — вот так обычно характеризует год рождения таких людей. Но есть ещё кое-что. Рождённые в Год Земляной Лошади по восточному гороскопу хорошо показывают себя в кризисном менеджменте. А это буквально задача центрового в баскетболе. «Пятый номер» — это самый высокий игрок в команде, он должен защищать корзину и подбирать мяч. Когда ситуация на паркете накаляется, ему необходимы живой ум, ловкость и атлетизм.
Актриса Ирина Пегова — Земля.
Ирина Пегова родилась 18 июня 1978 в городе Выкса. Сейчас это Нижегородская область. После школы поступила в Нижегородское театральное училище имени Евстигнеева, и там студентку заметил столичный режиссёр Пётр Фоменко. После этого Пегова перебралась в Москву учиться на его курсе в ГИТИСе. После окончания обучения Пегову приняли на службу в театр «Мастерская Петра Фоменко». Актриса также играла в МХТ имени Чехова, театрах Олега Табакова и Владимира Маяковского. Но большую часть карьеры заняло кино. В 2005-м у неё было два фильма: «Финал» и «Плагиатор».
Ирина Пегова тоже по восточному гороскопу принадлежит к плеяде родившихся в Год Земляной Лошади. Как говорит китайский зодиак, такие люди обладают отличным чувством юмора и любят общение. Актриса, получившая в 2024 году звание «Народный артист Российской Федерации», по характеру весёлая и целеустремлённая, всё по восточному гороскопу именно так и должно быть. А ещё для рождённых в Год Земляной Лошади особую роль в жизни играет семья. И для Пеговой это так — у неё есть дочь 2006 года рождения.
Актриса Екатерина Климова — Земля.
Актриса Екатерина Климова родилась 24 января 1978 года в Москве. Её отец в 1979 году был осуждён за случайное убийство и не появлялся в семье, пока Климовой не исполнилось 13. Воспитывали детей, то есть Климову и её старшую сестру, в православных традициях. В 1999 году актриса окончила Щепкинское училище с красным дипломом. А всероссийскую известность ей принесли нулевые. Дилогия фильмов «Мы из будущего», сериалы «По законам военного времени», «Бедная Настя» и ещё много где. Последняя на данный момент работа актрисы — сериал «Атом» 2025 года.
Екатерина Климова родилась в Год Земляной Лошади. По восточному гороскопу такие люди, помимо целеустремлённости, осторожности и интуиции, иногда бывают эгоистичны и нетерпеливы. Они ценят свободу и не терпят ограничений. Сама Климова рассказывала, что в семье было принято очень эмоциональное общение. Поэтому, будучи известной актрисой, она проявляла волевой характер. Своенравие и экспрессивное поведение следовали за ней как на работе, так и в личной жизни.
Актёр Дмитрий Дюжев — Земля.
Актёр Дмитрий Дюжев родился 9 июля 1978 года в Астрахани. Его отец был актёром местного ТЮЗа. В 1999 году Дюжева-младшего приняли в труппу Московского ТЮЗа, но известность ему принесли сериал «Бригада» и фильм «Жмурки». В 2024 году Дюжев играл Джо Байдена в фильме «Гудбай».
По восточному гороскопу Дмитрий Дюжев — тоже Земляная Лошадь. Таких людей ценят за способность сочетать работу и отдых, соблюдая баланс. И тут тоже видно поверье китайского гороскопа о том, что человек, рождённый в Год Земляной Лошади, — прекрасный семьянин. Дмитрий Дюжев с 2008 года женат на Татьяне Зайцевой, у них двое сыновей. Супруга актёра работает в нефтяной компании, а поженились они в романтичный день 14 февраля.
Актёр Иван Охлобыстин — Огонь.
Год рождения актёра Ивана Охлобыстина совпадает по энергетике с Новым 2026 годом. Он проявился на свет 22 июля 1966-го в Поленове Тульской области. Происходит из семьи военного врача, участника Великой Отечественной войны, а его мать была инженером-экономистом. После школы Охлобыстин пошёл в ПТУ на оператора ЭВМ. В 1984 году ему удалось поступить во ВГИК, который в 1992 году будущий актёр окончил. Успех пришёл к нему в 90-е, в 2001 году Охлобыстин сыграл роль Парфёна Рогожина в «Даун Хаусе».
С 1996 года Иван женат на актрисе Оксане Охлобыстиной, у них шестеро детей. А крёстным отцом Охлобыстин стал более чем для 50 человек. В 2025 году он сыграл почтальона Печкина в фильме «Простоквашино». Как и многие люди, рождённые в Год Огненной Лошади по китайскому гороскопу, Охлобыстин отличается лидерскими качествами, импульсивностью и независимостью. Страсть и харизма — характерные черты, которые безусловно присущи актёру.
Актёр Евгений Миронов — Огонь.
Евгений Миронов родился 29 ноября 1966 года в Саратове. В семье водителя и сборщицы игрушек был человек, которому удалось построить актёрскую карьеру, — старшая сестра Евгения. Он окончил Саратовское театральное училище имени Слонова, после работал в местном ТЮЗе. А потом переехал в Москву и после школы-студии МХАТ поступил в труппу Театра Олега Табакова. Впоследствии играл князя Мышкина в сериале «Идиот», Грегора Замзу в «Превращении», крестителя Иону в «Сердце Пармы»… А в юбилейный для Миронова год выйдет фильм «Арсеньев» о географе Владимире Арсеньеве, где актёр играет главную роль.
Честность, творчество и действие — это неотъемлемые черты рождённых в Год Красной Огненной Лошади. А 1966 год был именно таким. В профессиональной биографии Евгения Миронова мы видим последовательные проявления данных качеств. Он начал с ТЮЗа, вместо МХАТ выбрал Театр Олега Табакова, играл персонажей мировой классики… Очень деятельный и творческий человек.
Шансонье Александр Звинцов — Огонь.
Шансонье Александр Звинцов родился 28 апреля 1966 года в Павлодаре. Сейчас это Казахстан, тогда — СССР. Отец Александра был машинистом экскаватора, мать — строителем. Буйный характер и «тяготение к разборкам» помешали Звинцову окончить ПТУ, но даже в тюрьме он не терял страсть к музыке. Наоборот, самостоятельно выучил нотную грамоту. Карьера Звинцова в шансоне началась по воле случая, причём в Москве. Александр пел песни в ресторанах, и один из посетителей передал кассету с записью «отцу русского шансона» Юрию Севостьянову. С тех пор Александр Звинцов — уважаемый шансонье. Его последний диск «Посидим, помолчим…» вышел в 2025 году.
Импульсивность и независимость рождённых в Год Красной Огненной Лошади по восточному гороскопу видна в характере шансонье Александра Звинцова. Он с детства отличался достаточно буйным нравом и не терпел ограничений. Но это помогло ему добиться успеха в любимом деле… Пожалуй, это самое главное. В 2026 Году Красной Огненной Лошади шансонье исполнится 60 лет.
Что всё же общего в характерах рождённых в Год Лошади?
От балерины до шансонье — характер рождённых в Год Лошади знаменитостей проявляет себя как сильный, страстный, немного импульсивный, но всегда независимый. Многие из них были готовы на смелые решения, чтобы идти к своей мечте. Евгений Миронов бросил саратовский ТЮЗ, Охлобыстин не стал работать оператором ЭВМ, Ирина Пегова добралась до ГИТИС из Выксы, Анна Нахапетова стала актрисой, хотя родители были не очень «за»…
Небольшие характеристики Годов Лошади по энергетике будут тут.
Рождённые в Год Металлической Лошади 1990 по восточному гороскопу часто проявляют себя «холоднее» других. Посмотрите на Любовь Аксёнову и Николая Овечкина: они скорее сдержанны, нежели страстны. Их целеустремлённость направлена скорее на себя, чем на других. Рождённые в Год Земляной Лошади 1978 по восточному гороскопу — страстные, импульсивные натуры, но могут проявить осторожность там, где это действительно нужно. А ещё они часто живут ради семьи. Примерами могут стать Дмитрий Дюжев и его стабильное супружество, а также Мария Калмыкова с её «защитным» стилем игры в качестве центрового в сборной России по баскетболу. Рождённые в Год Огненной Лошади 1966 по восточному гороскопу проявляют себя импульсивнее всех. Это независимые и свободолюбивые натуры, которые любят в своём творчестве разрушать привычные рамки. Можно посмотреть на Охлобыстина и Звинцова.
Год Лошади рождает волевых людей, особенно если она Красная и Огненная. Так что можно надеяться, что ваш ребёнок станет целеустремлённым, если появится на свет в следующем году. Кстати, Новый 2026 Год Красной Огненной Лошади заставляет даже госзакупки трепетать. Регионы, например, массово покупают лошадей. А о том, какие цвета в одежде принесут богатство в 2026 году, читайте на Life.ru.
