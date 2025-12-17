10 звёзд года Лошади: какой у них характер, что объединяет и почему часто становятся знаменитыми

Мария Калмыкова родилась 14 января 1978 года в Рязани. Там же она в 9 лет начала заниматься баскетболом. Первый тренер — Вячеслав Лазарев, лучший в Рязанской области. Потом семья переехала в Вологду. Мария продолжала играть в баскетбол. В 1998 и 1999 годах её признавали лучшей центровой в России. А потом наступило время международной карьеры. У Марии Калмыковой — бронзовая медаль на Олимпийских играх в Афинах в 2004 году, серебро на чемпионате мира в Китае в 2002-м и золото на чемпионате Европы в Греции в 2003-м. Сейчас она — заслуженный мастер спорта и обладательница медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.