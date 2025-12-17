Ричмонд
Трамп признал власти Венесуэлы террористической организацией

Американский лидер Дональд Трамп признал действующие власти Венесуэлы иностранной террористической организацией. Об этом во вторник, 16 декабря, политик заявил в социальной сети Truth Social.

Кроме того, глава государства объявил блокаде нефтяных танкеров, следующих в эту страну. Он предупредил, что США намерены усилить военную активность вокруг Венесуэлы.

— За кражу наших активов и по другим причинам, включая терроризм, контрабанду наркотиков и торговлю людьми, венесуэльский режим был объявлен террористической организацией, — добавил президент.

Трамп уточнил, что подобные меры в отношении государства будут вводиться до тех пор, пока Венесуэла не вернет США «всю нефть, землю и другие активы, которые они ранее украли».

До этого политик объявил о скором начале наземных ударов по целям в Латинской Америке. По его словам, атаки будут вестись не по мирным, а по «ужасным людям», которые организовывают наркотрафик.

Недавно президент США также заявил, что армия США захватила танкер с нефтью у берегов Венесуэлы. Президент пообещал раскрыть подробности инцидента, включая фотоматериалы с места происшествия.

Венесуэла: от нефтяной державы к стране-банкроту
Венесуэла — государство с парадоксальной судьбой. Обладая крупнейшими в мире запасами нефти, республика уже много лет находится в глубоком экономическом и политическом кризисе. От богатейшей страны Латинской Америки до региона с массовой эмиграцией — изменения произошли менее чем за одно поколение. Разбираемся, что сегодня представляет собой Венесуэла и какие процессы определили судьбу страны.
