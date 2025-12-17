Трамп признал власти Венесуэлы террористической организацией

Американский лидер Дональд Трамп признал действующие власти Венесуэлы иностранной террористической организацией. Об этом во вторник, 16 декабря, политик заявил в социальной сети Truth Social.
Кроме того, глава государства объявил блокаде нефтяных танкеров, следующих в эту страну. Он предупредил, что США намерены усилить военную активность вокруг Венесуэлы.
— За кражу наших активов и по другим причинам, включая терроризм, контрабанду наркотиков и торговлю людьми, венесуэльский режим был объявлен террористической организацией, — добавил президент.
Трамп уточнил, что подобные меры в отношении государства будут вводиться до тех пор, пока Венесуэла не вернет США «всю нефть, землю и другие активы, которые они ранее украли».
До этого политик объявил о скором начале наземных ударов по целям в Латинской Америке. По его словам, атаки будут вестись не по мирным, а по «ужасным людям», которые организовывают наркотрафик.
Недавно президент США также заявил, что армия США захватила танкер с нефтью у берегов Венесуэлы. Президент пообещал раскрыть подробности инцидента, включая фотоматериалы с места происшествия.