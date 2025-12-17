Ричмонд
Тюмень окутает морозная дымка. Скрин

Жителей Тюмени ожидают морозы до −30 градусов в субботу и воскресенье, 20 и 21 декабря. Такой прогноз приводит метеорологический ресурс Gismeteo.

Мороз продержится в Тюмени все выходные.

«В субботу, 20 декабря, столбики термометров в ночное время опустятся до −30 градусов по шкале цельсия. 21 декабря — до −32 градуса. Днем воздух прогреется до −18 градусов», — прогнозируют синоптики.

Уточняется, что в эти дни высока вероятность осадков. А скорость ветра может составить до 10 метров в секунду. Ранее сообщалось, что днем 17 декабря температура воздуха составит −14 градусов.

Прогноз погоды в Тюмени на 10 дней.