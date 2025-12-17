Переезд в США и скандал из-за слов о Лизе Арзамасовой: Илье Авербуху — 52

Илья Авербух является заслуженным мастером спорта по фигурному катанию.
Илья Авербух 18 декабря отмечает 52-летие. Путь одного из самых узнаваемых людей в российском фигурном катании — это история о ранних разочарованиях и громких победах, олимпийском пьедестале и создании масштабных ледовых шоу, которые на протяжении десятилетий собирают полные залы. В материале URA.RU — биография фигуриста, его личная жизнь, громкий скандал после интервью Собчак и чем сегодня занимается Илья Авербух.
Илья Авербух: ранние годы.
Илья Изяславич Авербух родился 18 декабря 1973 года в Москве в интеллигентной семье. Его отец, Изяслав Авербух, работал инженером, а мать Юлия Бурдо была микробиологом и педагогом. В семье большое внимание уделяли образованию и развитию, что во многом сформировало характер будущего спортсмена. В 1990 году у Ильи появился младший брат Даниил, который позже связал свою жизнь с фехтованием.
В фигурное катание мальчика привела мама. Юлия Авербух любила этот вид спорта и регулярно смотрела трансляции по телевизору. Когда Илье исполнилось пять лет, она отвела его в секцию на стадионе «Авангард». Первый опыт оказался неудачным: тренер не увидел в ребенке перспектив и исключил его из группы. Однако Юлия не сдалась — спустя год она привела сына в другую секцию, где специалисты разглядели в нем потенциал.
Начало спортивной карьеры Ильи Авербуха.
Первыми тренерами Авербуха стали Наталья Дубинская и Жанна Громова. Под их руководством он начал заниматься одиночным катанием и быстро показывал хорошие результаты. Однако в подростковом возрасте у Ильи произошел резкий скачок роста, который серьезно осложнил выполнение сложных прыжков. Тогда тренеры приняли решение перевести его в танцы на льду.
Авербух несколько лет жил в США.
Партнершей Авербуха стала Марина Анисина. Дуэт быстро стал одним из самых перспективных в стране: в 1990 и 1992 годах они дважды выигрывали чемпионат мира среди юниоров. Спортсменам прочили большое будущее, однако их сотрудничество продлилось недолго. Причиной расставания стали личные обстоятельства — между Ильей и фигуристкой Ириной Лобачевой возникли чувства, и они решили продолжить карьеру вместе.
Чемпионство и завершение карьеры.
В 1992 году Авербух и Лобачева начали подготовку к Олимпийским играм под руководством Натальи Линичук и Геннадия Карпоносова. Спустя три года пара поженилась и вместе с тренерами переехала в США, где продолжила интенсивные тренировки. На Олимпиаде в Нагано в 1998 году дуэт занял пятое место, что стало важным, но не решающим этапом их карьеры.
Перед Олимпийскими играми 2002 года в Солт-Лейк-Сити спортсменам пришлось столкнуться с серьезным испытанием: за полгода до старта Ирина Лобачева получила травму колена и пара была вынуждена пропустить все этапы Гран-при. Несмотря на это, они сумели восстановиться и завоевать серебряные медали Олимпиады. Золото тогда досталось Марине Анисиной и Гвендалю Пейзера, выступавшим за Францию.
За годы совместных выступлений Авербух и Лобачева четырежды становились чемпионами России — в 1997, 2000, 2001 и 2002 годах, выиграли чемпионат мира в 2002 году и чемпионат Европы в 2003-м. После этих побед Илья Авербух принял решение завершить профессиональную спортивную карьеру.
Работа на телевидении и ледовые шоу Авербуха.
После ухода из спорта Авербух некоторое время пробовал себя в журналистике, работая корреспондентом и комментатором спортивных программ. Однако довольно быстро он понял, что его настоящая цель — создание собственных ледовых проектов.
В 2004 году он представил шоу «Ледовая симфония», которое получило высокие оценки зрителей и критиков. В том же году Авербух основал продюсерскую компанию и поставил в Москве ледовый спектакль «Вместе и навсегда», собравший около 8 тыс. зрителей.
В качестве хореографа Авербух создавал программы для Евгении Медведевой и других фигуристок.
Уже в 2006 году на Первом канале стартовало шоу «Звезды на льду», где Авербух выступил режиссером, продюсером и хореографом-постановщиком. Проект имел огромный успех, а в 2007 году был переименован в «Ледниковый период». Под этим названием шоу выходило в эфир до 2023 года, всего было показано 16 сезонов. Участники проекта гастролировали по России и странам СНГ, а в 2008 году Авербух получил за него премию ТЭФИ.
Позднее он поставил мюзикл «Огни большого города», спектакль «Кармен» в ледовом дворце «Айсберг» в Сочи и шоу «Ромео и Джульетта», с которым объездил всю страну. Параллельно Авербух работал хореографом, создавая программы для Евгении Медведевой, Юлии Липницкой и других звезд фигурного катания. В 2018 году он открыл спортивную школу «Путь к успеху».
Личная жизнь Ильи Авербуха.
Первой женой Авербуха стала его партнерша Ирина Лобачева. Они поженились в 1995 году, а в 2004-м у пары родился сын Мартин. Несмотря на общий жизненный путь и ребенка, спустя 12 лет брак распался.
От раздела имущества Авербух отказался, передав все бывшей супруге, и сохранил с ней дружеские отношения. Он активно участвовал в воспитании сына и взял на себя материальную поддержку.
После развода спортсмену приписывали романы с Алисой Гребенщиковой и Валерией Ланской, однако сам он эти слухи не комментировал. В 2020 году в СМИ появились фотографии Авербуха с актрисой Лизой Арзамасовой, которая младше его на 21 год. Вскоре стало ясно, что отношения носят серьезный характер.
В сентябре 2020 года пара официально объявила о романе, а в декабре сыграла свадьбу. В 2021 году у них родился сын Лев, а в апреле 2024 года стало известно, что актриса ждет второго ребенка.
Скандал после интервью Авербуха Ксении Собчак.
Несмотря на образ благополучной семьи, имя Авербуха оказалось в центре громкого скандала после интервью Ксении Собчак. В нем фигурист вспоминал знакомство с Лизой Арзамасовой в 2010 году, когда она участвовала в шоу «Лед и пламень».
В интервью журналистка предположила, что странно, наверное, помнить свою супругу еще ребенком. В ответ чемпион России по фигурному катанию отметил, что у нее все данные тогда уже были. Правда, прозвучало это довольно своеобразно.
«Очаровательная девочка, прекрасная, светлая, воздушная — все эпитеты участницы проекта. Пятнадцать лет — это уже не ребенок, это уже женщина, у нее все было», — ответил Авербух. Эта фраза стала началом большого скандала. Ему напоминали о законодательстве и ответственности за груминг (целенаправленное завоевание доверия ребенка для будущих отношений) и предлагали «отменить».
Авербух познакомился с будущей супругой, когда ей было 15 лет.
Когда Илья увидел поднявшуюся волну хейта в Сети, то вышел на связь, чтобы объясниться: «В интервью я сказал, что 15 лет — это уже не ребенок, что это женщина, и у нее все было. Скажу честно, я не представлял, насколько опасной может быть даже одна фраза, если она звучит без точных рамок и ответственности. Я сказал безответственную глупость. Хочу пояснить, что я имел в виду, и главное — что я не имел в виду».
Авербух подчеркнул, что не вкладывал в свои слова сексуальный подтекст и говорил исключительно о профессиональной и личностной сформированности Лизы Арзамасовой как участницы шоу. Он признал ошибку формулировки и ответственность за сказанное, отметив, что заявление было реакцией на постоянную критику из-за разницы в возрасте.
Чем Авербух занимается сейчас.
Сегодня Илья Авербух продолжает активно работать в сфере ледовых шоу. Его продюсерская компания «Илья Авербух» ставит масштабные театрализованные проекты с участием ведущих фигуристов страны. В декабре 2023 года в Москве состоялась премьера семейного мюзикла «Корова на льду».
Кроме того, он планирует создать стационарную ледовую программу в столице. «Я хочу, конечно, сделать большую программу, долгую, стационарную в Москве. Такой вот небольшой зал, куда люди приходят. Мне кажется, в этом есть сейчас большая востребованность», — цитировало его слова издание news.ru.
Помимо продюсерской деятельности, Авербух продолжает появляться на телевидении в роли комментатора и хореографа, работая с действующими спортсменами и оставаясь одной из ключевых фигур современного российского фигурного катания.