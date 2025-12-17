Переезд в США и скандал из-за слов о Лизе Арзамасовой: Илье Авербуху — 52

Когда Илья увидел поднявшуюся волну хейта в Сети, то вышел на связь, чтобы объясниться: «В интервью я сказал, что 15 лет — это уже не ребенок, что это женщина, и у нее все было. Скажу честно, я не представлял, насколько опасной может быть даже одна фраза, если она звучит без точных рамок и ответственности. Я сказал безответственную глупость. Хочу пояснить, что я имел в виду, и главное — что я не имел в виду».