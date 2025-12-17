Доходы бюджета Казахстана увеличились на $5,6 млрд в 2025 году

АСТАНА, 17 дек — Sputnik. Министр финансов Казахстана Мади Такиев сообщил о росте доходов государственного бюджета.
За 11 месяцев 2025 года поступления составили 21,9 триллионов тенге (42,2 миллиарда долларов), что на 15,1% или 2,9 триллионов тенге (5,6 миллиардов долларов) больше показателей 2024-го.
Еще 660 миллиардов тенге (1,3 миллиарда долларов) принесло в казну улучшение налогового и таможенного администрирования, отметил министр.
В приоритете социальная поддержка граждан и развитие регионов, подчеркнул Такиев. На социальную сферу направлено 8,3 триллиона тенге (15,9 миллиардов долларов), а в регионы перечислено 6,9 триллионов тенге (13,3 миллиарда долларов). В настоящее время реализуется 870 крупных проектов, включая нацпроект «Комфортная школа» и модернизацию инфраструктуры ЖКХ.
«Текущая динамика доходов и взвешенная политика управления расходами позволяют нам прогнозировать полное исполнение всех государственных обязательств. Социальные выплаты, заработные платы и трансферты регионам будут обеспечены в полном объеме», — заявил министр финансов.