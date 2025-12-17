Доходы бюджета Казахстана увеличились на $5,6 млрд в 2025 году

В приоритете социальная поддержка граждан и развитие регионов, подчеркнул Такиев. На социальную сферу направлено 8,3 триллиона тенге (15,9 миллиардов долларов), а в регионы перечислено 6,9 триллионов тенге (13,3 миллиарда долларов). В настоящее время реализуется 870 крупных проектов, включая нацпроект «Комфортная школа» и модернизацию инфраструктуры ЖКХ.