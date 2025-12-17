17 декабря в России отмечается день Ракетных войск стратегического назначения

Разумеется, генерал не считал всерьез, что солдат надо спаивать перед наступлением. Однако в целом военные относились к новому оружию крайне скептически. Многие советские генералы и полковники успели пообщаться с британскими офицерами в оккупированной Германии, и те им рассказали, что единственный ощутимый урон Фау-2 наносили по немецкой же военной промышленности, а ущерб от бомбардировок был минимален. «Так, только на моральное состояние давили. А войска вообще понятия не имели, что у немцев есть такое секретное оружие. А вот если бы немцы вместо тысячи “Фау” бросили на фронт тысячу танков или самолетов! Вот это мы бы еще как почувствовали!» — продолжал откровенничать генерал.