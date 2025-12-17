Граждане разучились вести себя в театрах и музеях

Даже если сегодня которые в музей приходят в штанах, все равно не легче: многие в музеях выглядят так, будто прямо из постели туда отправились. В спортивных костюмах. В этих дурацких мягких костюмах, в которых полюбили гулять молодые мамы. Но одно дело с ребенком выскочить в спортивной одежде за молоком, другое — в музей. Мы с дочкой недавно были в Эрмитаже, там — выставка сокровищ Сиама. По-нашему, Таиланда, значит. И тайцы, целая группа. Уж откуда они к нам прилетели, не знаю. Ходят по выставке, с гидом. Вдруг одна наступила на полу в воду — кто-то пролил. Главный у них сразу выхватил взглядом супружескую пару в мягких костюмах, кое-как им объясняет по-английски: «Опасно, скользко, вода, вода!» Принял за уборщиков!