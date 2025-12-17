«Ушел из спорта 10 лет назад»: президент Омской федерации бокса прокомментировал инцидент с Ахметовым

Президент Омской федерации бокса Кирилл Подольский прокомментировал резонансную историю об избиении омским боксером Азаматом Ахметовым собственной жены.
Напомним, о домашнем насилии заявила Ажара Ахметова. По словам женщины, муж накинулся на нее с кулаками, безосновательно заподозрив в измене. Подробнее об этой истории мы писали здесь.
Как сообщил Кирилл Подольский, Азамат Ахметов уже дано является недействующим спортсменом. Боксом он занимался только в детстве и в юности.
«Ахметов ушел из спорта десять лет назад. До этого он выполнил норматив на мастера спорта России, но каких-то выдающихся успехов и громких побед у него не было», — рассказал «КП Омск» Подольский.