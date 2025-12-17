Ричмонд
-1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Вода отступила, оставив лодки на суше: внезапное отступление Мраморного моря напугало население турецкой провинции

Мраморное море в Турции отступило на 20 метров от берега.

Источник: Комсомольская правда

Мраморное море у берегов Турции встревожило местных жителей. Во вторник 16 декабря вода внезапно отступила от побережья на 20 метров, обнажив дно. Об этом сообщил телеканал Haberturk со ссылкой на жителей города Мармара-Эреглиси в провинции Текирдаг.

Как передает телеканал, отлив обнажил мелкие островки и оставил на суше пришвартованные лодки. Специалисты из Обсерватории Кандилли пояснили, что подобные колебания уровня моря обычно связаны с резкими перепадами атмосферного давления и не указывают на скорое землетрясение.

Однако ученые напомнили, что в районе Мраморного моря проходит активный Северо-Анатолийский тектонический разлом, что делает регион сейсмически опасным.

Напомним, Турция регулярно сталкивается с землетрясениями. Одно из них произошло сравнительно недавно — 10 августа. Однако тогда последствия оказались колоссальными. Пострадали люди, а спасателям пришлось разбирать завалы.