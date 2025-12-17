Вода отступила, оставив лодки на суше: внезапное отступление Мраморного моря напугало население турецкой провинции

Как передает телеканал, отлив обнажил мелкие островки и оставил на суше пришвартованные лодки. Специалисты из Обсерватории Кандилли пояснили, что подобные колебания уровня моря обычно связаны с резкими перепадами атмосферного давления и не указывают на скорое землетрясение.