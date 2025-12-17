Ричмонд
Гросси назвал последствия повреждения саркофага на ЧАЭС

Любые работы на Чернобыльской АЭС могут вызвать рост радиации, заявил глава МАГАТЭ.

Источник: Аргументы и факты

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси в интервью РИА Новости предупредил, что после повреждения саркофага на Чернобыльской АЭС любые работы могут привести к немедленному увеличению радиационного фона.

Ранее сообщилось, что после февральского удара новый саркофаг утратил свои ключевые функции по обеспечению безопасности. Гросси отметил, что прежняя система защиты теперь не действует, и ситуация может ухудшаться с течением времени.

«Любые операции, связанные с обращением и транспортировкой высокоактивных материалов, неизбежно вызывают рост радиационного фона. Это требует дополнительных исследований, построения различных графиков, режимов мониторинга и определения приемлемых уровней», — подчеркнул он.

Ранее Международное агентство по атомной энергии сообщило, что новый защитный саркофаг на территории Чернобыльской АЭС больше не выполняет в полной мере возложенные на него функции по обеспечению безопасности.

