Гросси назвал последствия повреждения саркофага на ЧАЭС

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси в интервью РИА Новости предупредил, что после повреждения саркофага на Чернобыльской АЭС любые работы могут привести к немедленному увеличению радиационного фона.
Ранее сообщилось, что после февральского удара новый саркофаг утратил свои ключевые функции по обеспечению безопасности. Гросси отметил, что прежняя система защиты теперь не действует, и ситуация может ухудшаться с течением времени.
«Любые операции, связанные с обращением и транспортировкой высокоактивных материалов, неизбежно вызывают рост радиационного фона. Это требует дополнительных исследований, построения различных графиков, режимов мониторинга и определения приемлемых уровней», — подчеркнул он.
Ранее Международное агентство по атомной энергии сообщило, что новый защитный саркофаг на территории Чернобыльской АЭС больше не выполняет в полной мере возложенные на него функции по обеспечению безопасности.