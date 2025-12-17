Что нужно знать о жизни и работе в Дубае в 2025 году

Россиянин Роман Плахов родился в Калужской области, окончил университет имени Пирогова и несколько лет работал участковым педиатром в московской поликлинике. В 2024 году ему предложили должность в частной клинике в ОАЭ, и он согласился. В рамках цикла материалов «Газеты.Ru» о живущих за границей россиянах Роман рассказал о врачебной практике в Дубае, ценах на жилье и продукты, тяжелом климате и отношении местных к русскоязычным, а также объяснил, почему, несмотря на профессиональные перспективы, скучает по дому и планирует вернуться.
Жизнь в России и переезд в Дубай.
— Я родился в Калужской области, а после школы переехал в Москву и поступил в медицинский университет имени Пирогова. По специальности я врач-педиатр. После выпуска вышел в обычную городскую поликлинику, в которой проработал четыре года. Я очень ответственно относился к лечению детей, всегда был на связи с родителями, и мой участок считался одним из самых благополучных. Все было замечательно. Но потом поликлинику закрыли на ремонт, а меня перевели на новый участок, дорога до которого занимала около часа. В какой-то момент просто не выдержал и перешел в частную клинику.
Поначалу было как будто легче — условия лучше, стресса меньше. Но со временем понял, что и там проблем хватает. На фоне всего этого мне поступило предложение о работе: я веду блог на 20 тыс. подписчиков, благодаря которому меня заметили в развивающейся клинике в Дубае. Сначала я долго сомневался, но потом все-таки согласился и начал готовиться к переезду. Спустя год после принятия решения, 2 марта 2025 года, я переехал в Дубай и начал работать врачом общей практики.
Легализация в Дубае.
— Все документы для переезда оформляла специальная компания, принадлежащая моему работодателю, — они же помогали с переводами и подготовкой к экзамену. Процесс занял около семи месяцев. Через полтора месяца после начала работы ~я получил Emirates ID — местный аналог вида на жительство, действительный до 2027 года.~
Работа в Дубае.
— Первые месяцы были сложными: пришлось перестраиваться под местный ритм работы, потому что прием здесь организован иначе, чем в Москве. ~У меня лицензия GP — врача общей практики. С такой лицензией я могу делать практически все, то есть выполнять большинство базовых манипуляций. Если в России был только педиатром и принимал исключительно детей, то в Дубае могу принимать и детей, и взрослых, причем с совершенно разными запросами.~ Это могут быть как обычные простуды, так и специфические заболевания. Если человек не может записаться к узкому специалисту, он приходит ко мне. Иногда бывают сложные случаи: например, травма уха или симптом, который теоретически должен смотреть врач-отоларинголог. Я понимаю, что не являюсь профильным специалистом, но если пациент записался ко мне, обязан оказать помощь: провести осмотр, исключить серьезные проблемы, дать рекомендации. Кроме этого, занимаюсь вакцинацией взрослых — здесь это тоже входит в обязанности врача общей практики.
Около 95% моих пациентов — русскоязычные. Но ситуации бывают разные. Например, приходит ребенок с англоязычной няней, и я веду прием на английском. Есть среди моих пациентов интернациональные семьи: мама — русская, папа — немец, а дети говорят только на немецком; с ними я общаюсь и на английском, и на русском. А вот медицинская карта ведется только на английском, и тут нужен продвинутый уровень, чтобы правильно формулировать жалобы, диагнозы, назначения. Это очень специфический, медицинский английский, однако со временем я к нему приноровился.
~Но, пожалуй, главное отличие заключается в самом отношении местных жителей к болезням. В Дубае не принято болеть. Если в России к врачу обращаются как можно раньше, то здесь зачастую вовсе не обращаются.~ Дети могут ходить в сад с соплями и другими симптомами простуды.
~Вся медицина тут страховая, и многое зависит от полиса.~ Прием может быть по предварительному согласованию со страховой, а может быть по возмещению — когда пациент сначала платит сам, а страховая потом компенсирует. Если страховки нет, пациент оплачивает прием и все манипуляции за свой счет. Визиты могут быть дорогими, поэтому люди здесь гораздо реже обращаются в клиники.
Жилье в Дубае.
— Сразу после переезда я поселился в хостеле в районе Дубай-Марина. Это самый известный и самый туристический район города, где русская речь звучит чаще, чем английская. В хостеле я прожил месяц и, скажу честно, это было довольно тяжело — в моем возрасте уже непросто делить пространство с кем-то еще. Выдержал этот месяц, а после первой зарплаты снял себе комнату в районе JLT, недалеко от работы. Там я прожил почти два месяца, потом съездил в отпуск в Россию, а когда вернулся в Дубай, переехал в отель — летом жить в отеле дешевле, чем снимать квартиру. За месяц в очень хорошем, практически роскошном отеле, я заплатил 4,5 тыс. дирхам (около 100 тыс. рублей).
В октябре 2025 года ко мне, наконец, переехала моя жена, и мы сняли уже отдельную квартиру в районе JLT. ~За евродвушку с одной спальней и кухней-гостиной мы платим 6,5 тыс. дирхам (около 140 тыс. рублей).~ Моя жена — стоматолог-гигиенист, сейчас она готовится к экзамену на подтверждение своего диплома. У нее уже есть пара предложений о работе, так что после получения всех документов она тоже сможет официально трудоустроиться в Дубае.
Продукты и рестораны в Дубае.
— Цены в супермаркетах разные. Например, в сети Carrefour продукты будут стоить в полтора-два раза выше, чем в Москве. А есть супермаркеты Viva, где все гораздо дешевле: ~на 100 дирхам (около 2,2 тыc. рублей) можно закупить еды на пару дней. У нас с женой на продукты уходит около 4 тыс. дирхам (около 85 тыс. рублей) в месяц. ~
Рестораны в Дубае тоже разные: есть очень дорогие, есть попроще. Как и в Москве. Поужинать вдвоем можно на 100 дирхам. Порции очень большие, поэтому мы с женой берем один салат и одно горячее на двоих — и наедаемся. ~А вот алкоголь продают только гражданам или резидентам со специальной лицензией.~
Уровень жизни в Дубае.
~— Для комфортной жизни в Дубае с учетом съема квартиры нужно зарабатывать где-то 25 тыс. дирхам (более 500 тыс. рублей). Я зарабатываю около 20 тыс., иногда чуть больше.~ Основные статьи расходов — аренда жилья и, как это ни странно, оплата мобильной связи и интернета, которые здесь стоят очень дорого. Если у тебя есть Emirates ID, ты счастливчик: можно подключить безлимитную сотовую связь примерно за 300 дирхам в месяц (около 6,5 тыс. рублей).
Развлечения в Дубае.
— Развлечений в Дубае предостаточно. Но мне, если честно, не до них: все свое время я посвящаю работе и развитию профессиональных навыков. Если появляется свободная минутка, либо иду на конференцию, либо провожу время с женой. Мы можем сходить вдвоем на пляж, в ресторан или на концерт.
Русскоязычные в Дубае.
— Учитывая, что 95% моих пациентов — русскоязычные, могу сказать, что в Дубае очень много экспатов из России и других стран бывшего СССР. Причем наших людей видно сразу: если идет роскошная женщина, скорее всего она «из наших». А если говорить серьезно, то наше комьюнити очень дружное: люди отзывчивые, всегда готовы помочь.
Очень много «кружков» по интересам. Есть так называемые материнские клубы, где собираются мамы с детьми. Я как-то выступал на таком «мамском» мероприятии, мне показалось, что это действительно теплое, дружелюбное пространство, где люди поддерживают друг друга.
Могу точно сказать, что и местные, и иностранцы относятся к русским с большим уважением. Я ни разу не слышал каких-то негативных комментариев в свой адрес или в адрес моей национальности. В Дубае общество очень толерантное: межнациональная рознь здесь строго запрещена, за это могут даже выслать из страны. И это, на мой взгляд, один из больших плюсов жизни в Дубае и вообще в Эмиратах.
Климат в Дубае.
~— Летом в Дубае очень жарко: температура может достигать 40, а то и 50 градусов.~ Под открытым солнцем находиться невозможно, поэтому если тебе нужно куда-то добраться, заказываешь такси. К счастью, такси в Дубае дешевое. Охладиться в бассейне или в море не получится — вода и там и там настолько теплая, что в ней еще жарче, чем просто на улице. Поэтому днем в жаркое время лучше вообще не выходить из дома.
~Зимой ночью температура опускается до 15−17 градусов, это вполне комфортно, но по вечерам бывает прохладно.~ Центрального отопления нет, приходится включать кондиционер на обогрев или теплее одеваться дома. Часто бывает так, что в квартире температура ниже, чем на улице, и ты выходишь во двор погреться. Сейчас декабрь, и я работаю в теплой одежде, потому что в кабинете холодно. ~А вот весна и осень — идеальное время в Дубае: уже не так жарко днем и не так холодно вечером.~
Плюсы и минусы жизни в Дубае.
— Дубай — это, безусловно, город возможностей. Здесь я зарабатываю больше, чем зарабатывал бы в России, и перспектив для роста у меня здесь тоже значительно больше. Но есть и минусы. В первую очередь — климат. Во вторую — ритм жизни, который я для себя называю капитализмом в чистом виде. Он выматывает, и иногда очень тяжело оставаться на плаву. Конкуренция высокая, порой даже слишком высокая. А постоянная гонка за успехом очень сильно утомляет и опустошает.
Тоска по дому и планы на будущее.
— Я скучаю по Москве. По тому уровню жизни, который у нас был. А он был действительно прекрасен, просто многие его недооценивают, пока не уедут из России. Даже в сверхтехнологичном Дубае понимаешь, что во многих аспектах Москва дает фору этому городу.
Я, конечно, рассматриваю переезд обратно в Россию, но после того, как поработаю здесь и закрою те задачи, ради которых приехал. Больше никуда ехать я не намерен: скучаю по родным и близким. Как говорится, где родился, там и пригодился.