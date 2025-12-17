Что нужно знать о жизни и работе в Дубае в 2025 году

— Первые месяцы были сложными: пришлось перестраиваться под местный ритм работы, потому что прием здесь организован иначе, чем в Москве. ~У меня лицензия GP — врача общей практики. С такой лицензией я могу делать практически все, то есть выполнять большинство базовых манипуляций. Если в России был только педиатром и принимал исключительно детей, то в Дубае могу принимать и детей, и взрослых, причем с совершенно разными запросами.~ Это могут быть как обычные простуды, так и специфические заболевания. Если человек не может записаться к узкому специалисту, он приходит ко мне. Иногда бывают сложные случаи: например, травма уха или симптом, который теоретически должен смотреть врач-отоларинголог. Я понимаю, что не являюсь профильным специалистом, но если пациент записался ко мне, обязан оказать помощь: провести осмотр, исключить серьезные проблемы, дать рекомендации. Кроме этого, занимаюсь вакцинацией взрослых — здесь это тоже входит в обязанности врача общей практики.