Фьючерс на серебро достиг исторического максимума в $66 за унцию

Согласно показателям, к 06:01 мск стоимость металла поднялась на 4,07% до $66,175 за унцию. К 07:20 мск рост замедлился, и цена составила $66,07 (+3,9%). Уже к 07:51 цена составила $66.120 (+4,42). А фьючерс на золото с поставкой в феврале 2026 года торговался на уровне $4 354,1 за унцию, увеличившись на 0,44%.