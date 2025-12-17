Ричмонд
-1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Фьючерс на серебро достиг исторического максимума в $66 за унцию

Фьючерс на серебро с мартовской поставкой 2026 года на Comex достиг рекордной отметки, превысив $66 за тройскую унцию. Это следует из данных торговой площадки.

Источник: Life.ru

Согласно показателям, к 06:01 мск стоимость металла поднялась на 4,07% до $66,175 за унцию. К 07:20 мск рост замедлился, и цена составила $66,07 (+3,9%). Уже к 07:51 цена составила $66.120 (+4,42). А фьючерс на золото с поставкой в феврале 2026 года торговался на уровне $4 354,1 за унцию, увеличившись на 0,44%.

Ранее индекс Мосбиржи продемонстрировал ускоренный рост на фоне сообщений о том, что Брюссель отказался согласиться с гарантиями Евросоюза по изъятию замороженных российских активов для финансирования Украины. На пике торгов основной индикатор прибавил 0,84%, достигнув отметки в 2772,14 пункта, что стало максимумом с 19 сентября текущего года.

Больше новостей о финансах, рынках и бизнесе — читайте в разделе «Экономика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше