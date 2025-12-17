Ранее индийская ясновидящая Арчена Нагабушанам, которую сравнивают с Вангой, предсказала завершение конфликта на Украине уже в 2026 году. По её прогнозу, Россию ожидает глубокая трансформация, рост экономики и усиление суверенитета, что сделает страну примером для мира. В то же время Украине предсказывается менее благоприятная судьба: часть её территорий может вернуться в состав РФ, а западные регионы перейти под протекторат Польши и соседних государств, если страна «не сделает выводы».