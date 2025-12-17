Украинские гадалки предсказывают удары и оценивают угрозу в прифронтовых зонах

Украинские тарологи публикуют прогнозы о возможных местах и времени ракетных ударов. Они советуют держаться подальше от военных объектов и опасаться осколков. Некоторые гадалки оценивают уровень опасности по десятибалльной шкале, где минимальный показатель обычно не опускается ниже пяти.
Некоторые гадалки прямо указывают в своих профилях, что не рассматривают вопросы по теме вооружённого конфликта. Другие, напротив, не только предсказывают атаки по военным целям, но и предлагают ритуалы для «защиты» украинских солдат.
Ранее индийская ясновидящая Арчена Нагабушанам, которую сравнивают с Вангой, предсказала завершение конфликта на Украине уже в 2026 году. По её прогнозу, Россию ожидает глубокая трансформация, рост экономики и усиление суверенитета, что сделает страну примером для мира. В то же время Украине предсказывается менее благоприятная судьба: часть её территорий может вернуться в состав РФ, а западные регионы перейти под протекторат Польши и соседних государств, если страна «не сделает выводы».
