В Свердловской области измерили снег — есть лидер

Самый высокий слой снега зафиксирован в Верхотурье — 38 сантиметров. В Североуральске и Шамарах лежит по 37 сантиметров, в Ивделе и Туринске — по 33 сантиметра, в Кушве — 31, в Алапаевске — 29. В Бисерти отмечено 24 сантиметра, в Красноуфимске, Михайловске и Нижнем Тагиле — по 23, в Артемовском, Гарях и Серове — по 22, в Висиме и Ревде — по 21 сантиметру.