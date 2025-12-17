В Свердловской области измерили снег — есть лидер

Самый высокий слой снега зафиксирован в Верхотурье (архивное фото).
Высота снежного покрова в Свердловской области на утро 17 декабря достигла 38 сантиметров. Такие данные приводит синоптик Алексей Пулин в своем telegram-канале «Погода в Екатеринбурге». Максимальные значения зафиксированы на севере области, минимальные — в южных и юго-восточных районах.
«На 8:00 местного времени 17 декабря высота снежного покрова колеблется от 11 до 38 сантиметров. Наибольшие значения наблюдаются в северных районах, наименьшие — на юге и юго-востоке региона», — говорится в сообщении.
Самый высокий слой снега зафиксирован в Верхотурье — 38 сантиметров. В Североуральске и Шамарах лежит по 37 сантиметров, в Ивделе и Туринске — по 33 сантиметра, в Кушве — 31, в Алапаевске — 29. В Бисерти отмечено 24 сантиметра, в Красноуфимске, Михайловске и Нижнем Тагиле — по 23, в Артемовском, Гарях и Серове — по 22, в Висиме и Ревде — по 21 сантиметру.
В Ирбите высота покрова составляет 20 сантиметров, в Верхнем Дуброво — 19, в Екатеринбурге, Невьянске и Тавде — по 17, в Кытлыме и Таборах — по 16, в Каменске-Уральском — 15, в Камышлове и Тугулыме — по 12 сантиметров. Минимальное значение зафиксировано в Сысерти — 11 сантиметров.