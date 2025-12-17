Врач назвала первые симптомы гонконгского криппа

Есть несколько симптомов, которые подскажут, что человек заболел гонконгским гриппом. Это стремительное начало инфекции с высокой температуры и озноба. Об этом РИА Новости сообщила директор департамента клинической медицины Школы медицины и наук о жизни Дальневосточного федерального университета, кандидат медицинских наук Светлана Вахрушева.
«Симптомы гонконгского гриппа принципиально не отличаются от других видов гриппа: стремительное начало инфекции с температуры выше 38 градусов, озноба, ломота в мышцах, суставах, сильная головная боль, болезненность при движении глаз, возможен сухой кашель», — сказала Вахрушева.
Биолог Петр Чумаков рассказал о ключевых особенностях и истории гонконгского гриппа. По словам ученого, первая пандемия этого вируса случилась в 1968 году. Тогда болезнь унесла жизни около четырех миллионов человек. С тех пор вирус появлялся несколько раз, но стал менее опасным. Однако переносится гонконгский грипп все равно тяжелее, чем грипп B.
Накануне в ВОЗ назвали штамм гриппа, который является доминирующим на территории России. Это штамм гриппа А (Н3N2), известный также как гонконгский грипп. По данным всемирной организации здравоохранения, в европейских странах на долю гонконгского гриппа приходится 80−90% зарегистрированных случаев заболевания.
