Врач назвала первые симптомы гонконгского криппа

Биолог Петр Чумаков рассказал о ключевых особенностях и истории гонконгского гриппа. По словам ученого, первая пандемия этого вируса случилась в 1968 году. Тогда болезнь унесла жизни около четырех миллионов человек. С тех пор вирус появлялся несколько раз, но стал менее опасным. Однако переносится гонконгский грипп все равно тяжелее, чем грипп B.