Премьер Австралии назвал героями иммигрантов из России, погибших в Сиднее

Иммигранты из России Борис и София Гурман, а также переселенец из СССР Реувен Моррисон, погибшие при попытке остановить террористов в Сиднее, — настоящие герои. Такое мнение в среду, 17 декабря, выразил премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе.