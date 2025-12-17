Премьер Австралии назвал героями иммигрантов из России, погибших в Сиднее

Иммигранты из России Борис и София Гурман, а также переселенец из СССР Реувен Моррисон, погибшие при попытке остановить террористов в Сиднее, — настоящие герои. Такое мнение в среду, 17 декабря, выразил премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе.
— Я отдаю дань уважения Борису и Софии Гурман. Реувен Моррисон бросал кирпичи, пытаясь предотвратить это, и также был застрелен террористами. Это австралийские герои, — следует из видео, опубликованного на телеканале Sky News Australia.
14 декабря двое мужчин открыли огонь по толпе, которая собралась на пляже в Сиднее на празднование Хануки. Правоохранительные органы классифицировали произошедшее как теракт.
По данным полиции, всего погибли 16 человек. Позже официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия осуждает варварский теракт в Австралии, который радикалы устроили на Хануку.
Трагедию прокомментировала и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. В числе жертв теракта в Австралии есть россияне. Что еще известно о произошедшем — в материале «Вечерней Москвы».