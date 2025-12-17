Мэрия опубликовала списки ёлочных базаров в Челябинске

— За нарушение правил благоустройства и захламление территории также могут наказать: для физлиц штраф составит до 5 тысяч рублей, а для юрлиц — до 600 тысяч рублей! — напомнили в администрации мегаполиса. — Запрещено складировать нереализованные хвойные деревья на контейнерных площадках, расположенных на территории города. Их нужно самостоятельно вывезти на полигон ТБО.