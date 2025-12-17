Мэрия опубликовала списки ёлочных базаров в Челябинске

Кстати, за торговлю такой продукцией в неустановленных местах предусмотрена административная ответственность: для физлиц — штраф до 5 тысяч рублей, для юрлиц — до 200 тысяч рублей.
— За нарушение правил благоустройства и захламление территории также могут наказать: для физлиц штраф составит до 5 тысяч рублей, а для юрлиц — до 600 тысяч рублей! — напомнили в администрации мегаполиса. — Запрещено складировать нереализованные хвойные деревья на контейнерных площадках, расположенных на территории города. Их нужно самостоятельно вывезти на полигон ТБО.
Ёлочные базары в городе начали работать в выходные. Сотрудники администрации и полицейские проведут рейды, чтобы выявить незаконные торговые точки.
Сейчас самое время также закупаться новогодними подарками для семьи и друзей. Мы сделали для вас подборки небанальных и недорогих сюрпризов, которые порадуют близких, а также подготовили советы, как выбрать подарок по знаку зодиака, чтобы точно угодить.