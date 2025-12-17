Экспорт мороженого из Иркутской области вырос на 15%

Иркутская область за 11 месяцев 2025 года нарастила объем экспорта мороженого. Продажи за рубеж увеличились на 184,7 тысячи долларов, что на 15,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Основными покупателями мороженого из Приангарья остаются Китай, Монголия, Южная Осетия и страны Центральной Азии.
Популярность продукта объясняется его высоким качеством. Местные фабрики используют в производстве натуральные ингредиенты и собственное сырье.
