Экспорт мороженого из Иркутской области вырос на 15%

Основными покупателями остаются Китай, Монголия, Южная Осетия и страны Центральной Азии.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Иркутская область за 11 месяцев 2025 года нарастила объем экспорта мороженого. Продажи за рубеж увеличились на 184,7 тысячи долларов, что на 15,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Основными покупателями мороженого из Приангарья остаются Китай, Монголия, Южная Осетия и страны Центральной Азии.

Популярность продукта объясняется его высоким качеством. Местные фабрики используют в производстве натуральные ингредиенты и собственное сырье.

