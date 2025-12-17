Тюменский ресторатор — о вечной «Карбонаре», потребительском терроризме и дружбе с Невидайло

Все проекты, которые я открываю, — это всегда запрос гостей. Первый мой ресторан «Чарка» была очень востребован: свадьбы, юбилеи, банкеты. Но визуально он был темным, деревянным, не совсем современным. Потом появилась идея отдельного банкетного зала — и он тоже стал очень популярным. Также было и с кофейней «Делюсь добром». В нас не верили: в Москве, тогда в 19-ому году, формат «кофе с собой» уже был трендом, а у нас — нет, да и место было непроходимое. Мне говорили: «У тебя здесь не пойдет». А у нас в маленькой кофейне на три столика проходило по 200 человек в день. Это больше, чем в некоторых ресторанах! Спустя время люди начали мне писать, что им не хватает места. Так появился большой ресторан «Добро. Так и живем». Скоро мы откроем кофейню-доставку в Преображенском районе — потому что видим оттуда огромный поток заказов. Курьеры туда уезжают и «пропадают». Это город в городе. И опять же все делается из запроса гостей.