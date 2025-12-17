Ричмонд
Каждому жителю Маршалловых Островов ежеквартально будут выплачивать по $200

На Маршалловых Островах ввели национальную программу универсального базового дохода.

Источник: Аргументы и факты

Каждый житель Маршалловых Островов будет получать ежеквартальные выплаты в размере около 200 долларов, сообщает британская газета The Guardian.

В стране начала действовать национальная программа универсального базового дохода, в рамках которой предлагаются выплаты в криптовалюте наряду с более традиционными методами. Это одна из правительственных мер по снижению роста стоимости жизни.

«Эксперты утверждают, что это первая в своем роде программа в мире», — пишет издание.

Первые выплаты были предоставлены в конце ноября. Люди могут выбирать, куда получать деньги: на банковский счет, чеком или в виде криптовалюты в блокчейне через поддерживаемый правительством цифровой кошелек.