Каждому жителю Маршалловых Островов ежеквартально будут выплачивать по $200

Каждый житель Маршалловых Островов будет получать ежеквартальные выплаты в размере около 200 долларов, сообщает британская газета The Guardian.
В стране начала действовать национальная программа универсального базового дохода, в рамках которой предлагаются выплаты в криптовалюте наряду с более традиционными методами. Это одна из правительственных мер по снижению роста стоимости жизни.
«Эксперты утверждают, что это первая в своем роде программа в мире», — пишет издание.
Первые выплаты были предоставлены в конце ноября. Люди могут выбирать, куда получать деньги: на банковский счет, чеком или в виде криптовалюты в блокчейне через поддерживаемый правительством цифровой кошелек.