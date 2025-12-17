Россияне рассказали, о чем мечтают больше всего

МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Россияне поделились своими самыми заветными мечтами: для большинства жителей страны — это покупка недвижимости или автомобиля, а среди менее распространенных оказались такие желания, как посещение крупного фестиваля или жизнь в разных странах, рассказали РИА Новости в пресс-службе бренда всероссийских государственных лотерей, организованных Минфином России, «Национальная Лотерея».
«Абсолютным лидером стала покупка недвижимости: о собственном доме или квартире мечтают 28% респондентов. На втором месте — новый автомобиль, о котором мечтают почти 14% участников. Третьим по популярности оказался вариант путешествия по России: 11,5% хотели бы познакомиться с другими регионами страны, чаще всего этот вариант выбирали жители Сибири и Дальнего Востока», — показало исследование на основе опроса, в котором приняли участие более 10 тысяч россиян.
При этом почти 5% опрошенных откровенно признались, что их мечта — просто не работать. А 7,3% назвали индивидуальные цели, среди которых открытие семейного бизнеса или помощь близким. Среди менее распространённых, но всё же заветных желаний — посещение крупных фестивалей, жизнь в разных странах и организация роскошного праздника.
Исследование выявило и региональные особенности: в Москве и Московской области наряду с недвижимостью чаще выбирали варианты, связанные с путешествиями и получением нового опыта, тогда как для жителей Красноярского края, Иркутской и Свердловской областей ключевыми стали мечты о новом автомобиле и поездках по России.