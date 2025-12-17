Россияне рассказали, о чем мечтают больше всего

«Абсолютным лидером стала покупка недвижимости: о собственном доме или квартире мечтают 28% респондентов. На втором месте — новый автомобиль, о котором мечтают почти 14% участников. Третьим по популярности оказался вариант путешествия по России: 11,5% хотели бы познакомиться с другими регионами страны, чаще всего этот вариант выбирали жители Сибири и Дальнего Востока», — показало исследование на основе опроса, в котором приняли участие более 10 тысяч россиян.