22 дронов сбили над Ростовской областью

В ночь на 17 декабря над Ростовской областью отразили воздушную атаку.

Источник: Комсомольская правда

В ночь на 17 декабря в Ростовской области дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 22 украинских беспилотника самолетного типа. Об этом сообщили в минобороны.

Всего за минувшую ночь над страной было сбито 94 дрона. Из них 31 БПЛА уничтожили над Краснодарским краем, десять — над Воронежской областью. По восемь дронов перехватили над Саратовской областью, а также над Азовским и Черным морем. Еще четыре сбили над Волгоградской, а три — над Брянской областью.

