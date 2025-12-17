22 дронов сбили над Ростовской областью

В ночь на 17 декабря в Ростовской области дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 22 украинских беспилотника самолетного типа. Об этом сообщили в минобороны.
Всего за минувшую ночь над страной было сбито 94 дрона. Из них 31 БПЛА уничтожили над Краснодарским краем, десять — над Воронежской областью. По восемь дронов перехватили над Саратовской областью, а также над Азовским и Черным морем. Еще четыре сбили над Волгоградской, а три — над Брянской областью.
