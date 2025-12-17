Возможную причину исчезновения Усольцевых нашли в космосе: эксперт по делу Дятлова озвучил новую версию

Внезапные вспышки на Солнце могли сыграть роковую роль в загадочном исчезновении семьи Усольцевых в тайге. Такую версию в разговоре с Lenta.ru выдвинул Евгений Буянов, известный эксперт, изучающий обстоятельства гибели группы Игоря Дятлова.
Буянов напомнил, что трагедия на перевале Дятлова случилась в период аномально высокой солнечной активности. Исследователь не первый год собирает статистику по чрезвычайным происшествиям с туристами и альпинистами. По его данным, в годы пиковой активности светила средняя частота аварийных ситуаций в горах и дикой природе может возрастать вдвое.
«Это фактор очень мощный. Он сталкивает это неустойчивое состояние среды и человека. В случае с Усольцевыми пик солнечной активности мог подействовать среди многих других факторов. У людей в это время нарушается психика», — отметил специалист.
По его словам, в такие периоды у людей резко возрастает количество неврозов, которые имеют свойство перерастать в психозы. Человек, потерявший рассудок под таким влиянием, способен на абсолютно неадекватные действия.
Напомним, 28 сентября супруги Усольцевы с пятилетней дочерью и собакой породы корги отправились в поход к урочищу Буратинка. После этого связь с семьёй оборвалась, и их местонахождение до сих пор неизвестно. KP.RU также сообщил, что версию с «побегом» семьи в Следственном комитете РФ не рассматривают, так как предпосылок для этого не было.