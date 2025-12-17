Возможную причину исчезновения Усольцевых нашли в космосе: эксперт по делу Дятлова озвучил новую версию

Напомним, 28 сентября супруги Усольцевы с пятилетней дочерью и собакой породы корги отправились в поход к урочищу Буратинка. После этого связь с семьёй оборвалась, и их местонахождение до сих пор неизвестно. KP.RU также сообщил, что версию с «побегом» семьи в Следственном комитете РФ не рассматривают, так как предпосылок для этого не было.