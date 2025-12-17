Ричмонд
-2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Челябинской области на новогодние праздники усилят безопасность

ЧЕЛЯБИНСК, 17 декабря, ФедералПресс. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер провел итоговое в этом году заседание региональной антитеррористической комиссии. Главной темой встречи с участием руководителей силовых ведомств, глав муниципалитетов и представителей промышленных предприятий стало обеспечение безопасности в период предстоящих новогодних и рождественских праздников.

«Важно, чтобы эти дни прошли в регионе без происшествий и эксцессов. Для этого с 30 декабря переводим в режим усиленного несения службы силы обеспечения безопасности и правопорядка», — сказал Текслер.

Губернатор поручил главам муниципальных образований заранее назначить ответственных дежурных на праздничные дни. Особое внимание будет уделено безопасности социальных и культурных учреждений, где запланированы детские праздничные мероприятия. Эти объекты уже проходят проверки на соблюдение норм пожарной и антитеррористической безопасности.

Ранее «ФедералПресс» сообщал о том, что Челябинск активно готовится встретить новогодние праздники. В городе уже идет строительство ледового городка и открылись елочные базары.