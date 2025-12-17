В Челябинской области на новогодние праздники усилят безопасность

«Важно, чтобы эти дни прошли в регионе без происшествий и эксцессов. Для этого с 30 декабря переводим в режим усиленного несения службы силы обеспечения безопасности и правопорядка», — сказал Текслер.
Губернатор поручил главам муниципальных образований заранее назначить ответственных дежурных на праздничные дни. Особое внимание будет уделено безопасности социальных и культурных учреждений, где запланированы детские праздничные мероприятия. Эти объекты уже проходят проверки на соблюдение норм пожарной и антитеррористической безопасности.
Ранее «ФедералПресс» сообщал о том, что Челябинск активно готовится встретить новогодние праздники. В городе уже идет строительство ледового городка и открылись елочные базары.