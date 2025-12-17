Умер звезда американского телесериала «Бак Роджерс в 25 веке» Гил Джерард

Американский актёр Гил Джерард, известный по телесериалу «Бак Роджерс в 25 веке», скончался в 82 года. Об этом сообщает Deadline.
Он родился 23 января 1943 года в Литл-Роке, штат Арканзас. Джерард начал свою карьеру с роли в сериале «Врачи», а в 1977 году стал соавтором сценария и сыграл главную роль в фильме «Хуч». Также он снимался в известных фильмах «Выкуп за Алису!» и «Аэропорт 77», а также в эпизодах популярных телешоу «Гавайи 5−0» и «Маленький домик в прерии».
Однако настоящая слава пришла к нему с ролью капитана Уильяма «Бака» Роджерса в культовом телесериале «Бак Роджерс в 25 веке», который выходил в эфир с 1979 по 1981 год.
Актёр ушёл из жизни 16 декабря 2025 года.
