Умер звезда американского телесериала «Бак Роджерс в 25 веке» Гил Джерард

Он родился 23 января 1943 года в Литл-Роке, штат Арканзас. Джерард начал свою карьеру с роли в сериале «Врачи», а в 1977 году стал соавтором сценария и сыграл главную роль в фильме «Хуч». Также он снимался в известных фильмах «Выкуп за Алису!» и «Аэропорт 77», а также в эпизодах популярных телешоу «Гавайи 5−0» и «Маленький домик в прерии».