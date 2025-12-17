Ричмонд
Лукашенко: Украинцы добровольно отдали Крым россиянам

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал вопрос принадлежности Крыма. По его словам, украинцы сами отдали полуостров России в 2014 году и не собирались за него воевать.

— Никакой войны в Крыму не было. Сегодня Зеленский и власти украинские говорят, что Крым украинский. Они говорят, что война началась. Война — когда лоб в лоб с оружием в руках воюют две стороны. В Крыму не было ни одного выстрела со стороны украинцев, — подчеркнул белорусский лидер в интервью для Newsmax TV.

Белорусский лидер во время этого интервью попросил журналистку не задавать ему «гадких вопросов» о российском коллеге Владимире Путине, главе Соединенных Штатов Америки Дональде Трампе и председателе КНР Си Цзиньпине. Он назвал себя убежденным сторонником главы США. Также Лукашенко заявил, что Путин является его «близким родственником», а Си Цзиньпин — хорошим другом.

Подготовленный Штатами план по мирному урегулированию военного конфликта РФ и Украины является хорошей основой для дальнейших переговоров. Об этом 27 ноября заявил Александр Лукашенко.

