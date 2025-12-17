Продуктовая корзина в Башкирии стала дороже еще на 26 рублей

Сейчас Башкирия переместилась на вторую строчку в рейтинге регионов Приволжского федерального округа по этому показателю. Стоимость такого набора в республике по-прежнему обгоняет средний показатель по всему ПФО, где он равен 6 395 рублям. Однако на фоне общероссийской цифры в 7 283 рубля региональная корзина все еще выглядит более доступной.