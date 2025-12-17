Продуктовая корзина в Башкирии стала дороже еще на 26 рублей

В ноябре в Башкирии снова подорожал минимальный набор продуктов, рассчитанный на месяц для одного человека. Согласно свежим данным Башстата, его стоимость увеличилась на 26 рублей и теперь составляет 6 519 рублей.
Сейчас Башкирия переместилась на вторую строчку в рейтинге регионов Приволжского федерального округа по этому показателю. Стоимость такого набора в республике по-прежнему обгоняет средний показатель по всему ПФО, где он равен 6 395 рублям. Однако на фоне общероссийской цифры в 7 283 рубля региональная корзина все еще выглядит более доступной.
Самое заметное подорожание в ноябре зафиксировано в Пермском крае, где минимальный набор продуктов оценили в 6 619 рублей. Самыми низкими ценами в округе могут похвастаться Мордовия (5 906 рублей) и Пензенская область (6 155 рублей).
