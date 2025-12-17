Более 41 тысячи пассажиров перевезли поезда «Буревестник» за две недели

Популярность новых скоростных двухэтажных поездов «Буревестник», курсирующих между Москвой и Нижним Новгородом, растет быстрыми темпами. С момента запуска 3 декабря этими поездами уже воспользовались более 41,4 тысячи пассажиров, пишет телеграм-канал РЖД.
Чтобы удовлетворить растущий спрос в предновогодний период, составы поездов будут увеличены. С 18 декабря по 13 января «Буревестники» будут курсировать с составами из 15 вагонов вместо обычных 10.
Поезда отправляются трижды в день в каждом направлении: из Нижнего Новгорода в 7:20, 15:29 и 18:57, а из Москвы — в 10:05, 13:45 и 20:15. В пути составы делают остановки в Дзержинске, Коврове и Владимире. В составе доступны двухэтажные сидячие вагоны разных классов, купе, СВ и вагон-бистро.