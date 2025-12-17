Ричмонд
Эксперт Буянов связал исчезновение семьи Усольцевых в тайге с активностью Солнца

Семья Усольцевых могла исчезнуть в тайге из-за солнечной вспышки. Такое мнение в среду, 17 декабря, выразил эксперт по трагедии группы Игоря Дятлова Евгений Буянов.

По его словам, туристы пропали в период аномального пика солнечной активности. В такие годы частота происшествий с путешественниками возрастает в два раза.

— Фактор очень мощный. Он сталкивает неустойчивое состояние среды и человека. В случае с Усольцевыми пик солнечной активности мог подействовать среди других факторов, — считает эксперт.

Буянов добавил, что вспышки на Солнце — мощный триггер, влияющий на психику людей. Они могут стать причиной невроза и психоза.

Совокупность всех факторов могла привести к совершенно неадекватным и трагическим поступкам в экстремальных условиях, передает Lenta.ru.

12 декабря стало известно, что последними людьми, которые видели Усольцевых, была семья Корчагиных. Они рассказали, что исчезнувшие пошли не в сторону горы Буратинка, а совершенно в другом направлении.

Бывший коллега бизнесмена Сергея Усольцева Александр Дымов, в свою очередь, назвал версию о побеге семьи несостоятельной, поскольку характер мужчины не подходил для подобных поступков.