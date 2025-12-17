В Музее кочевых цивилизаций историки расскажут об артефактах Башкирии

Цикл встреч с ведущими башкирскими историками и археологами позволит собрать воедино многогранную историю прошлого.
С лекцией «Городище Уфа-II: итоги археологического изучения» выступит ученый-археолог Фларит Сунгатов. Городище с мощнейшим культурным слоем глубиной до 4 метров признано древнейшим в этой части Евразии. О тайнах этого уникального памятника, скрытых в его земле артефактах, расскажет один из главных его исследователей, непосредственный участник многолетних раскопок.
«Южный Урал — это земля-легенда, издревле бывшая колыбелью цивилизаций. Башкортостан — не просто географический мост между континентами, но и один из ключевых исторических центров Евразии. Каждая лекция — это шаг вглубь веков, возможность прикоснуться к наследию предков. Лекторий подготовлен для самой широкой аудитории и будет познавателен как для увлеченных историей школьников и студентов, так и для всех, кто хочет глубже понять истоки и величие родного края», — сообщили «Башинформу» организаторы проекта.
Башкирский народ неразрывно связан с Уралом — эти горы сакральны, они воспеты в эпосах и легендах. Но откуда берет начало древний культ гор? О феномене почитания гор через призму археологии расскажет старший научный сотрудник ИЭИ УФИЦ РАН Альберт Ахатов. Его доклад «Восхождение к богам: исторические корни и современное состояние культа гор на Южном Урале» прольет свет на эту многовековую традицию, уделив особое внимание горе Аулия тау в Кугарчинском районе — месту, ставшему центром паломничества и духовного притяжения.
Также в визит-центре музея эстафету примут Булат Азнабаев и Айнур Тузбеков. Их выступления ответят на вопрос о сути башкирского кочевничества: почему народ, чья родина — Урал, кочевал в пространстве от Иртыша до Каспия и считается одним из ярчайших представителей кочевого мира Евразии? Кроме того, лекторы представят результаты исследований «Торговых связей населения Башкирского Приуралья в золотоордынский период» на примере селища Подымалово-1, раскрывающие масштабы экономических и культурных контактов нашего региона.
Мероприятия будут проходить по субботам, 20 и 27 декабря, в конференц-зале визит-центра Евразийского музея кочевых цивилизаций. Начало в 14.00. Вход свободный.
