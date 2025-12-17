В Музее кочевых цивилизаций историки расскажут об артефактах Башкирии

«Южный Урал — это земля-легенда, издревле бывшая колыбелью цивилизаций. Башкортостан — не просто географический мост между континентами, но и один из ключевых исторических центров Евразии. Каждая лекция — это шаг вглубь веков, возможность прикоснуться к наследию предков. Лекторий подготовлен для самой широкой аудитории и будет познавателен как для увлеченных историей школьников и студентов, так и для всех, кто хочет глубже понять истоки и величие родного края», — сообщили «Башинформу» организаторы проекта.