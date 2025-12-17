Россиянам раскрыли секрет «тринадцатой зарплаты»: кому она положена

Кому в России полагается так называемая «тринадцатая зарплата»? На этот вопрос в разговоре с Lenta.ru ответила юрист Светлана Шабронова. Эксперт напомнила, что с юридической точки зрения такого понятия в Трудовом кодексе просто не существует. На деле под этим красивым словосочетанием скрывается обычная годовая премия — одна из разновидностей стимулирующих выплат.
Шабронова подчеркнула, что ключ к получению этой премии лежит в документах. В первую очередь на нее могут рассчитывать те сотрудники, в чьих трудовых или коллективных договорах, а также в специальном положении о премировании компании прописаны условия такой выплаты.
Отдельные правила установлены для государственных и муниципальных служащих. Для них возможность получить годовую премию определяется не внутренними бумагами организации, а официальными нормативными актами. Речь идет о постановлениях правительства, указах президента или законах, принятых на региональном уровне.
Свои нюансы есть и в бюджетной сфере. Как отметила юрист, работники образования, здравоохранения и культуры в некоторых регионах страны также могут претендовать на годовую премию. Но это право возникает лишь в том случае, если оно закреплено в отраслевых соглашениях или нормативных документах субъекта РФ.
Наконец, важнейшим условием часто становится выполнение конкретных показателей. Шабронова объяснила, что если в положении о премировании компании четко указаны критерии — например, выполнение плана, безупречная дисциплина или высокое качество работы, — то премия достанется только тем, кто этим требованиям соответствует.
