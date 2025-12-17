Главные новости к утру 17 декабря 2025 года

The New York Times рассказала о том, что американские и европейские представители на встрече с представителями Украины в Берлине согласовали два документа о гарантиях безопасности Киева, которые противоречат требованиям России. Речь идет об усилении украинской армии и размещении европейских сил в стране для контроля и сдерживания.