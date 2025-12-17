Главные новости к утру 17 декабря 2025 года

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к 17 декабря 2025.
Трамп назвал власти Венесуэлы террористической организацией
Американский президент Дональд Трамп заявил, что признал власти Венесуэлы иностранной террористической организацией. Он уточнил, что сделал это из-за кражи активов США, терроризма, контрабанды наркотиков, торговли людьми и по другим причинам. О своем решении политик сообщил в социальной сети Truth Social.
СМИ раскрыли план США о размещении на Украине сил Европы
The New York Times рассказала о том, что американские и европейские представители на встрече с представителями Украины в Берлине согласовали два документа о гарантиях безопасности Киева, которые противоречат требованиям России. Речь идет об усилении украинской армии и размещении европейских сил в стране для контроля и сдерживания.
Мерц сделал заявление об изъятии российских активов
Канцлер ФРГ Фридрих Мерц сообщил, что, по его оценке, вероятность принятия Евросоюзом решения по изъятию российских активов для предоставления Киеву репарационного кредита составляет 50%. Он добавил, что помешать конфискации российских средств могут Бельгия, Италия и другие страны объединения.
Атаке украинских БПЛА подверглись шесть регионов РФ
В ночь на 17 декабря средства ПВО уничтожили и нейтрализовали 94 дрона ВСУ над шестью российскими регионами и акваториями Черного и Азовского морей. Больше всего БПЛА — 31 — было сбито над Краснодарским краем. По данным оперштаба Кубани, в результате падения обломков беспилотников в Славянском районе пострадали два человека.
В Сербии завершаются переговоры о продаже NIS третьей стороне
Президент Сербии Александр Вучич заявил, что переговоры о продаже россиянами контрольного пакета акций «Нефтяной индустрии Сербии» (NIS) третьей стороне находятся в завершающей стадии, но сделку еще не одобрил Минфин США. Вашингтон ввел санкции против компании 9 октября, и Центробанк Сербии из-за операций с ней также может попасть под ограничения.