В Тольятти открыли способ повышения долговечности деталей из титана

САМАРА, 17 декабря. /ТАСС/. Ученые Тольяттинского государственного университета (ТГУ) разработали технологию создания покрытия изделий из титана, которое повышает их прочность и долговечность. Внедрение технологии актуально для разных сфер промышленности, включая аэрокосмическую, сообщили ТАСС в пресс-службе Минобрнауки РФ.
«Ученые ТГУ на основе проведенных исследований разработали технологию формирования интерметаллидных покрытий на деталях из титана и титановых сплавах. Проведенные исследования показали, что предварительное никелирование титана с последующим диффузионным отжигом позволяет формировать покрытия на основе никелидов титана с высоким комплексом механических и эксплуатационных свойств», — сообщили в министерстве.
Работа проведена в рамках федеральной программы государственной поддержки и развития университетов «Приоритет-2030» национального проекта «Молодежь и дети». Результаты исследования опубликованы в научно-техническом производственном журнале «Металлург». Расширение потенциала титана и его сплавов позволит активнее применять его в аэрокосмической, судостроительной и химической промышленности, сообщили в Минобрнауки.
Ученые предложили в качестве покрытия использовать интерметаллические сплавы титана и никеля. Такие сплавы характеризуются исключительным сопротивлением к трению и износу, высокой демпфирующей способностью, стойкостью к коррозии и эрозии. Для получения покрытия на поверхности титановых изделий ученые предложили технологию, основанную на диффузионном отжиге, отличающуюся простотой и эффективностью. При этом исследователи установили зависимости свойств получаемого покрытия от температуры и времени отжига, а также среды, в которой он проводится, — с присутствием кислорода или без него. Это позволило сделать процесс управляемым для достижения нужных характеристик сплава.
«Такие покрытия очень эффективны для изделий из титана, работающих в условиях интенсивного износа при повышенных температурах в ряде агрессивных сред. Технология перспективна для различных отраслей промышленности. Например, новые покрытия значительно увеличат межремонтный ресурс деталей авиакосмической отрасли. Повышенная износостойкость и коррозионная стойкость, высокие трибологические свойства покрытий позволят увеличить срок эксплуатации изделий химической машиностроения», — приводятся слова заведующего лабораторией кафедры «Сварка, обработка материалов и родственные процессы» ТГУ Юрия Хохлова.
В Минобрнауки подчеркнули, что полученные покрытия демонстрируют исключительную микротвердость, составляющую от 400 до 1 000 HV, что значительно выше, чем у исходного титана. Относительное значение износостойкости титановых изделий с новым покрытием возрастает в 2,5−4,2 раза по сравнению с титаном. Срок службы деталей с таким покрытием в условиях трения и износа окажется кратно выше, чем у титановых деталей без покрытия.