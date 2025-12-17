В Тольятти открыли способ повышения долговечности деталей из титана

Ученые предложили в качестве покрытия использовать интерметаллические сплавы титана и никеля. Такие сплавы характеризуются исключительным сопротивлением к трению и износу, высокой демпфирующей способностью, стойкостью к коррозии и эрозии. Для получения покрытия на поверхности титановых изделий ученые предложили технологию, основанную на диффузионном отжиге, отличающуюся простотой и эффективностью. При этом исследователи установили зависимости свойств получаемого покрытия от температуры и времени отжига, а также среды, в которой он проводится, — с присутствием кислорода или без него. Это позволило сделать процесс управляемым для достижения нужных характеристик сплава.