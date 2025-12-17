Ричмонд
Семья бобров поселилась на реке Таракановке в парке Екатерингоф

Активнее всего бобры ведут себя ночами, и благодаря тепловизору удалось увидеть процесс заготовки ветвей.

Источник: Соцсети

Наа реке Таракановке в Петербурге поселилась семья бобров. Об этом сообщает известный биолог, автор канала «Каждой твари по паре» Павел Глазков.

Следы пребывания бобров заметны по поваленным деревьям и погрызам стволов. Грызуны делают это, чтобы добыть ветви — свою любимую пищу и основной зимний запас, который хранится ими под водой.

Однако сам домик-хатку тут искать бесполезно: городским бобрам необходима дополнительная маскировка. Здесь, на крутом берегу реки Таракановки в парке Екатерингоф, зверёк обустроил себе нору длиной до 10 м.

По наблюдениям, на Таракановке обитает не одинокий представитель вида, а семейная пара. Значит, ближе к весне можно ожидать прибавления семейства.