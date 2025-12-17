Челябинцам предлагают принять участие в опросе

Изменения одобрили на 15-м заседании Челябинской городской Думы, где также обсудили другие важные вопросы.
Не только выборы, но и сход.
Изменения в Устав города закрепили вхождение в состав Челябинского городского округа самого города Челябинска и двух посёлков: Западного и Пригородного.
Кроме того, впервые разделены формы непосредственного участия населения в местном самоуправлении и формы такого участия. Поясним, что к первым наряду с местным референдумом и муниципальными выборами отнесён сход граждан (впервые в истории города), ко вторым — опрос, публичные слушания и общественные обсуждения, собрание граждан, инициативные проекты и территориальное общественное самоуправление.
Органы местного самоуправления теперь имеют право принимать решение о привлечении граждан к выполнению на добровольной основе социально значимых для города Челябинска работ — в том числе дежурств — для непосредственного обеспечения жизнедеятельности населения. Важное уточнение — к социально значимым могут быть отнесены только работы, не требующие специальной профессиональной подготовки. Устав также ограничивает их частоту и продолжительность, а также уточняет возраст субъектов: это могут быть только совершеннолетние трудоспособные жители Челябинска.
Уделено в Уставе внимание и выборам главы города — его будут избирать из числа кандидатов, которые предоставляет губернатор Челябинской области. Таково требование федерального законодательства к городам, которые являются административными центрами регионов.
Депутаты проголосовали за объединение населённых пунктов, входящих в состав Челябинского городского округа. Напомним, что с 6 мая 2025 года Челябинский городской округ состоит из города Челябинска, посёлков Западного и Пригородного. Развитие города Челябинска как единого населённого пункта позволит оптимизировать процесс управления городским хозяйством и повысить эффективность его организации. Среди других преимуществ — возможность применения на территории всего муниципалитета единых нормативов обеспеченности объектами инфраструктуры городского округа без разделения на городские и сельские территории.
Окончательное решение должно принять Законодательное Собрание Челябинской области. Перед этим необходимо будет провести опрос граждан — предлагается провести такой опрос с 30 декабря 2025 года по 18 января 2026 года. Опрос будет проводиться в форме электронного голосования на Едином портале государственных и муниципальных услуг. Для участия в опросе гражданин должен обладать активным избирательным правом и иметь действующую подтверждённую учётную запись на портале.
Доходы выросли на 7,6 млрд руб.
Один из наиболее значимых вопросов касался городского бюджета. Так, расходная часть бюджета 2025 года увеличена почти на 2,5 млрд руб. Большая часть этих средств — почти 1,9 млрд руб. — направили на реализацию программы в сфере образования, 1,1 млрд руб. — на программу «Развитие, модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергоэффективности в городе Челябинске», а на 221,9 млн руб. профинансировали программы социальной поддержки населения города Челябинска.
Далее на заседании рассмотрели проект бюджета города Челябинска на 2026 год и на плановый период 2027—2028 годов. Общий объём доходов бюджета города на 2026 год по сравнению с проектом бюджета текущего года вырос на 7,6 млрд руб. и составил 67,8 млрд.
Рост объёма налоговых поступлений обусловлен увеличением фонда заработной платы, изменением показателя прогноза валового регионального продукта, присоединением посёлков Западного и Пригородного.
В результате объём расходов в 2026 году запланирован в сумме 68,4 млрд руб. На образование приходится 55,1% расходов (37,7 млрд руб.); на социальную политику — 15,7% (10,8 млрд руб.), на дорожное хозяйство-10,6% (7,3 млрд руб.).
Запланировано и обеспечение расходов в связи с включением посёлков Западного и Пригородного в состав Челябинского городского округа.
Из особенностей главного финансового документа стоит отметить, что в 2026 году 96,2% расходов бюджета имеют программный формат и обеспечивают реализацию 32 муниципальных программ на общую сумму 65,7 млрд руб.
В частности, средства направят на такие цели, как продолжение строительства школ на Краснопольской площадке; лыжероллерной трассы; строительство защитных (берегоукрепительных) сооружений на реке Миасс; продолжение строительства и реконструкции дорог, путепроводов и другие значимые проекты.
Дефицит бюджета в 2026 году составит 595,4 млн руб. и будет профинансирован за счёт планируемых свободных остатков.
«Мы открыто обсуждали параметры бюджета, состоялись публичные слушания, мы получили заключения экспертов и общественности, Контрольно-счётной палаты, — рассказал председатель Челябинской городской Думы Сергей Буяков. — Конечно же, социальная направленность бюджета остаётся — это в первую очередь, образование, культура, спорт, строительство дорог, ЖКХ».
Появится Сквер ЧелГУ.
Депутаты проголосовали за утверждение Соглашения о сотрудничестве между Челябинской и Екатеринбургской городскими думами — этот документ на недавней встрече подписали Сергей Буяков и Анна Гурарий.
«У нас хорошие взаимоотношения с соседями, мы обмениваемся муниципальными практиками, — прокомментировал соглашение Сергей Буяков. — Есть что взять у друг друга на вооружение, есть чем поделиться. Такие отношения открывают окно возможностей для общения, чтобы добрососедские отношения продолжались».
Соглашение призвано содействовать укреплению сотрудничества, оптимизации нормотворческого процесса, анализу и оценке применения региональных и муниципальных правовых актов, выработке совместных предложений по их совершенствованию, развитию прямых контактов между депутатами и аппаратами дум, улучшению методов контроля за исполнением принятых муниципальных актов.
Другой вопрос касался наименования нового сквера, который находится в границах улицы Братьев Кашириных, 40 лет Победы и Университетской Набережной — теперь он будет называться «Сквер Челябинского государственного университета».
На заседании депутаты приняли отставку председателя Контрольно-счётной палаты города Челябинска Ирины Кузнецовой — она поблагодарила коллег и депутатский корпус за совместную работу. Временно исполнять обязанности председателя будет с 13 января 2026 года действующий аудитор Ирина Абакумова. В завершение заседания приняли план правотворческой работы на первый квартал 2026 года — следующее заседание состоится уже в феврале.