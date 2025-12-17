Челябинцам предлагают принять участие в опросе

Органы местного самоуправления теперь имеют право принимать решение о привлечении граждан к выполнению на добровольной основе социально значимых для города Челябинска работ — в том числе дежурств — для непосредственного обеспечения жизнедеятельности населения. Важное уточнение — к социально значимым могут быть отнесены только работы, не требующие специальной профессиональной подготовки. Устав также ограничивает их частоту и продолжительность, а также уточняет возраст субъектов: это могут быть только совершеннолетние трудоспособные жители Челябинска.