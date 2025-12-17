Россиян предупредили о новых правилах заселения и бронирования гостиниц: что изменится и когда

С 1 марта 2026 года в России вступят в силу новые правила предоставления гостиничных услуг. Они упростят процесс заселения, для туристов отменят бронь. Кроме того, повысится прозрачность рынка. Об этом в интервью РИА Новости сообщил программный директор факультета гостеприимства и индустрии спорта РАНХиГС Кирилл Яковлев.
По словам эксперта, эти изменения напрашивались давно, но полноценно законодательство начало обновляться с 2020 года. Новые правила унифицируют регулирование работы всех типов средств размещения: от отелей до кемпингов.
Так, появится новая система бронирования. С марта следующего года отменять бронь можно будет за день до заезда и получить полное возмещение оплаченного. Если же постоялец опоздал или не явился, гостиница имеет право взимать плату только за одну ночь.
Практика «негарантированного бронирования», когда турист обязан заехать до определенного времени, чтобы не согрела бронь, отменяется.
Вместе с тем, с 1 марта следующего года гостиницы не обязаны будут предоставлять постояльцам кипяток. А вот тонометры иметь обязаны.
