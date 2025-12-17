Ричмонд
В Башкирии горбольница Салавата опубликовала график работы в новогодние дни

Источник: Башинформ

Городская больница Салавата опубликовала график работы в новогодние каникулы (с 31 декабря).

Как сообщили в администрации города, поликлиники 31 декабря, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10 января будут работать с 8.00 до 17.00, прием вызовов до 16.00. Пациенты могут получить следующие услуги: вакцинация COVID, выписка рецептов, профосмотры, диспансеризация.

Стоматология (экстренная помощь) предоставляется ежедневно с 9.00 до 15.00.

Стационар будет работать круглосуточно.

Профилактические осмотры 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10 января будут проходить в городских поликлиниках и центре медицинской профилактики.