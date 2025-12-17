Зам Паслера убеждает частные клиники прекратить аборты: кто уже согласился

«Это ни в коем случае не запрет на проведение абортов в нашем регионе. Это сознательный отказ частных медицинских центров от платных услуг по проведению искусственного прерывания беременности, за что я благодарю руководителей этих организаций», — заявила Савинова «Четвертому каналу».