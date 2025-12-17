Ричмонд
Зам Паслера убеждает частные клиники прекратить аборты: кто уже согласился

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 декабря, ФедералПресс. Замгубернатора — министр здравоохранения Свердловской области Татьяна Савинова убеждает частные клиники отказаться от проведения абортов. Услугу уже перестала предоставлять клиника «Шанс».

Источник: Freepik

«Это ни в коем случае не запрет на проведение абортов в нашем регионе. Это сознательный отказ частных медицинских центров от платных услуг по проведению искусственного прерывания беременности, за что я благодарю руководителей этих организаций», — заявила Савинова «Четвертому каналу».

Она объяснила, что в государственных клиниках акушеры, соцработники, психологи и священники «с максимальной заботой» стараются уговорить пациентку сохранить беременность. В то же время там продолжат проводить аборты тем, кто настаивает на своем решении, заверила Савинова.

Отказ «Шанса» проводить аборты уже поддержал митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений.

«Дело сдвинулось с мертвой точки. Первая частная клиника на Урале отказалась от убийства детей! Пусть это будет образцом для других. Дорогу осилит идущий! России нужны живые люди, России нужны живые дети. Будем жить!», — написал он в телеграм-канале.

Главврач «Шанса» Александр Беляев ожидает, что отказ частных клиник прерывать беременность не приведет к всплеску криминальных абортов. Пациенток будут направлять в государственные больницы.

«ФедералПресс» напоминает, что ранее Савинова обещала научить врачей женских консультаций «креативным технологиям», которые помогут отговаривать женщин от аборта.