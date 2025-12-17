Ричмонд
-1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Омской области открылись уже две ледовые переправы

Обе переправы прошли приемку межведомственными комиссиями.

Источник: Комсомольская правда

17 декабря в Омской области официально начала работать вторая ледовая переправа — в Знаменском районе. Зимняя дорога соединяет села Знаменское и Качуково. Ранее, 15 декабря, заработала «Изюкская» переправа в Тевризском районе. Эта переправа поселок Тевриз и село Александровка.

Толщина ледового покрова на обеих переправах достигла 35 сантиметров, что соответствует требованиям безопасности. Для «Изюкской» переправы установлена максимальная нагрузка — 5 тонн.

Перед открытием обе переправы были полностью обустроены: установлены дорожные и информационные знаки, организованы пункты обогрева, размещены спасательные средства.

В то же время на всех остальных ледовых переходах в регионе действуют ограничения. На подъездах к ним выставлены знаки «Выезд запрещен», «Тонкий лед», а также установлены шлагбаумы. Их ввод в эксплуатацию возможен только после подтверждения безопасности межведомственными комиссиями.