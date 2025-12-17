В Омской области открылись уже две ледовые переправы

В то же время на всех остальных ледовых переходах в регионе действуют ограничения. На подъездах к ним выставлены знаки «Выезд запрещен», «Тонкий лед», а также установлены шлагбаумы. Их ввод в эксплуатацию возможен только после подтверждения безопасности межведомственными комиссиями.