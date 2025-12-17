В Омской области открылись уже две ледовые переправы

17 декабря в Омской области официально начала работать вторая ледовая переправа — в Знаменском районе. Зимняя дорога соединяет села Знаменское и Качуково. Ранее, 15 декабря, заработала «Изюкская» переправа в Тевризском районе. Эта переправа поселок Тевриз и село Александровка.
Толщина ледового покрова на обеих переправах достигла 35 сантиметров, что соответствует требованиям безопасности. Для «Изюкской» переправы установлена максимальная нагрузка — 5 тонн.
Перед открытием обе переправы были полностью обустроены: установлены дорожные и информационные знаки, организованы пункты обогрева, размещены спасательные средства.
В то же время на всех остальных ледовых переходах в регионе действуют ограничения. На подъездах к ним выставлены знаки «Выезд запрещен», «Тонкий лед», а также установлены шлагбаумы. Их ввод в эксплуатацию возможен только после подтверждения безопасности межведомственными комиссиями.