За сутки в Ростовской области произошло пять пожаров и три ДТП

За сутки 16 декабря пожарные и спасатели МЧС России по Ростовской области ликвидировали последствия восьми происшествий. В результате пяти техногенных пожаров погиб один человек. На дорогах региона зарегистрированы три дорожно-транспортных происшествия, в которых пострадал один человек.