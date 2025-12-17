Ричмонд
За сутки в Ростовской области произошло пять пожаров и три ДТП

В Ростовской области за минувшие сутки в пожаре погиб человек.

Источник: Комсомольская правда

За сутки 16 декабря пожарные и спасатели МЧС России по Ростовской области ликвидировали последствия восьми происшествий. В результате пяти техногенных пожаров погиб один человек. На дорогах региона зарегистрированы три дорожно-транспортных происшествия, в которых пострадал один человек.

На ликвидацию последствий всех происшествий было задействовано 40 человек личного состава и десять единиц специальной техники.

В МЧС предупреждают, что в среду, 17 декабря, погодные условия в регионе остаются сложными. Днем на севере области возможны небольшие осадки в виде снега и мокрого снега. Ночью и утром в отдельных районах прогнозируется туман и изморозь. Главную опасность представляет гололедица на дорогах.

