За сутки в Ростовской области произошло пять пожаров и три ДТП

За сутки 16 декабря пожарные и спасатели МЧС России по Ростовской области ликвидировали последствия восьми происшествий. В результате пяти техногенных пожаров погиб один человек. На дорогах региона зарегистрированы три дорожно-транспортных происшествия, в которых пострадал один человек.
На ликвидацию последствий всех происшествий было задействовано 40 человек личного состава и десять единиц специальной техники.
В МЧС предупреждают, что в среду, 17 декабря, погодные условия в регионе остаются сложными. Днем на севере области возможны небольшие осадки в виде снега и мокрого снега. Ночью и утром в отдельных районах прогнозируется туман и изморозь. Главную опасность представляет гололедица на дорогах.
