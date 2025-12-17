Около 4 тысяч омских бизнесменов не смогут работать по патентам в 2026 году

В среду, 17 декабря, пресс-служба УФНС России по Омской области спрогнозировала, сколько предпринимателей в 2026 году больше не будут работать по патентам. Ведомство напомнило, что в текущем году патентную систему в регионе применяют более 12 тысяч налогоплательщиков.
"В связи с изменениями, внесенными Федеральным законом от 28.11.2025 № 425-ФЗ в главу 26.5 Налогового кодекса Российской Федерации, с 2026 года предусмотрено поэтапное снижение лимита предельных доходов до 20 млн рублей — в 2026 году, до 15 млн рублей — в 2027 году, до 10 млн рублей — с 2028 года.
Для целей применения ПСН имеют значение доходы от реализации, не только текущего, но и прошлого календарного года. Таким образом, ИП с годовой выручкой от реализации за 2025 год более 20 млн рублей работать на патенте в 2026 году не вправе. Этот лимит не индексируется. При совмещении ПСН и УСН размер доходов от реализации оценивается в совокупности", — сообщило УФНС.
В Омской области примерно четыре тысячи ИП имеют доходы более 20 млн рублей. До конца этого года им необходимо определиться с применяемой в следующем году системой налогообложения.
На сайте ФНС России для налогоплательщиков размещен налоговый калькулятор «Выбор подходящего режима налогообложения», он позволяет определить наиболее оптимальный режим. Для этого достаточно ввести численность сотрудников и сумму планируемых доходов.
Если в 2025 году доходы составляют менее 20 млн рублей, а превышение данного лимита будет допущено в 2026 году, то право на применение патенты утрачивается с начала действия патента, действующего в период такого превышения.
УФНС напомнило, что в случае применения с 1.1.26 УСН, при ее отсутствии в 2025 году, необходимо представить налоговикам по месту жительства уведомление о переходе на УСН, в срок не позднее 12.01.2026 года. Для смены объекта налогообложения по УСН в этот же срок следует подать уведомление об изменении объекта, форма КНД 1150016.
Для перехода на автоматическую УСН уведомление о переходе также необходимо представить в налоговый орган не позднее 12.01.26. Подать его можно через личный кабинет налогоплательщика или через уполномоченный банк. Либо в 2026 году исчислять налоги в рамках общей системы налогообложения.
