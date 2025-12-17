Около 4 тысяч омских бизнесменов не смогут работать по патентам в 2026 году

Для целей применения ПСН имеют значение доходы от реализации, не только текущего, но и прошлого календарного года. Таким образом, ИП с годовой выручкой от реализации за 2025 год более 20 млн рублей работать на патенте в 2026 году не вправе. Этот лимит не индексируется. При совмещении ПСН и УСН размер доходов от реализации оценивается в совокупности", — сообщило УФНС.