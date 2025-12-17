Ричмонд
Свердловские приставы исполнят новогодние желания юных уральцев

Судебные приставы Свердловской области вместе с Общественным советом приняли участие во Всероссийской благотворительной акции «Елка желаний». Об этом сообщает пресс-служба ГУФССП России по региону.

Более пяти лет в преддверии Нового года судебные приставы и представители Общественного совета снимают шары с мечтами детей с новогодней елки. В этом году, первыми это сделали председатель и член Общественного совета Сергей Салыгин и Наталья Потапова. Елка же расположилась в мультимедийном парке «Россия — моя история». После к акции присоединились представители руководящего состава ГУФССП России по Свердловской области и другие сотрудники службы.

Накануне в Екатеринбурге стартовала акция «Елка желаний». Первыми снять шары и исполнить детские мечты пришли спортсмены клуба «Архангел Михаил» и уральский полпред Артем Жога. Елки с шарами установят в Академии единоборств РМК, мультимедийном парке «Россия — моя история» и администрации Екатеринбурга.

Стоит отметить, что исполнить желания детей может каждый. Для этого нужно зайти на официальный сайт акции елкажеланий.рф и перейти по вкладке «Как стать исполнителем». Акция продлится до конца декабря, потом еще несколько месяцев участникам будут вручать подарки.