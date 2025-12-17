Свердловские приставы исполнят новогодние желания юных уральцев

Более пяти лет в преддверии Нового года судебные приставы и представители Общественного совета снимают шары с мечтами детей с новогодней елки. В этом году, первыми это сделали председатель и член Общественного совета Сергей Салыгин и Наталья Потапова. Елка же расположилась в мультимедийном парке «Россия — моя история». После к акции присоединились представители руководящего состава ГУФССП России по Свердловской области и другие сотрудники службы.