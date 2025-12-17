Ричмонд
В 2026 году у работающих россиян будет 118 выходных

В следующем году, согласно производственному календарю, в России ожидается 247 рабочих дней.

Источник: Аргументы и факты

В 2026 году в России будет 247 рабочих дней и 118 выходных, согласно производственному календарю. Об этом рассказала член комитета Госдумы РФ по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

Она отметила, что если прибавить к выходным 28 дней отпуска, общее количество дней отдыха составит 146.

«2025 год закончится самой короткой рабочей неделей из двух дней: 29 и 30 декабря, а 2026-й начнется с самых длинных новогодних праздников, они продлятся до 12 января и всего составят 12 дней», — уточнила депутат.

Добавим, что в производственном календаре на следующий год нет ни одной шестидневной рабочей недели, при этом запланированы шесть четырехдневных и одна трехдневная.

Календарь праздничных и выходных дней на 2026 год был утвержден в сентябре.