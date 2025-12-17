Премьер Австралии назвал героями погибших при теракте иммигрантов из РФ

Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе выразил глубокое уважение к семейной паре русскоязычных иммигрантов Борису и Софии Гурманам, а также к переселенцу из СССР Реувену Моррисону, которые погибли в результате теракта в Сиднее. Видео с его речью опубликовал телеканал Sky News Australia.