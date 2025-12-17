Ричмонд
-1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Премьер Австралии назвал героями погибших при теракте иммигрантов из РФ

Энтони Альбанезе отдал дань уважения русскоязычным иммигрантам Борису и Софии Гурман, а также переселенцу из СССР Реувену Моррисону.

Источник: Аргументы и факты

Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе выразил глубокое уважение к семейной паре русскоязычных иммигрантов Борису и Софии Гурманам, а также к переселенцу из СССР Реувену Моррисону, которые погибли в результате теракта в Сиднее. Видео с его речью опубликовал телеканал Sky News Australia.

«Я отдаю дань уважения Борису и Софии Гурманам», — произнёс Альбанезе.

Он также отметил, что Борис отважно пытался остановить одного из террористов, когда тот выходил из машины.

Реувен Моррисон был застрелен злоумышленниками, когда пытался атаковать их, бросая в них кирпичи. Премьер-министр подчеркнул, что все трое погибших являются настоящими героями Австралии.

Ранее газета The Australian сообщила, что Борис и София Гурман стали первыми жертвами нападения в Сиднее. Видеозаписи с автомобильного регистратора показывают, как мужчина пытался отобрать пистолет у террориста, а его жена пыталась помочь мужу.