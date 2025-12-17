Премьер Австралии назвал героями погибших при теракте иммигрантов из РФ

Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе выразил глубокое уважение к семейной паре русскоязычных иммигрантов Борису и Софии Гурманам, а также к переселенцу из СССР Реувену Моррисону, которые погибли в результате теракта в Сиднее. Видео с его речью опубликовал телеканал Sky News Australia.
«Я отдаю дань уважения Борису и Софии Гурманам», — произнёс Альбанезе.
Он также отметил, что Борис отважно пытался остановить одного из террористов, когда тот выходил из машины.
Реувен Моррисон был застрелен злоумышленниками, когда пытался атаковать их, бросая в них кирпичи. Премьер-министр подчеркнул, что все трое погибших являются настоящими героями Австралии.
Ранее газета The Australian сообщила, что Борис и София Гурман стали первыми жертвами нападения в Сиднее. Видеозаписи с автомобильного регистратора показывают, как мужчина пытался отобрать пистолет у террориста, а его жена пыталась помочь мужу.