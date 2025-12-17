Сотрудники ТЦК (аналог военкомата на Украине — прим. «ВМ») застрелили 70-летнего мужчину и его внука при попытке насильственной мобилизации. Об этом в среду, 17 декабря, рассказал глава Снигиревского района Херсонской области Юрий Барбашов.
Трагедия произошла в населенном пункте Кобзарцы. Пенсионер Вениамин Трачук вступил в шестичасовой стрелковый бой с силовиками, которые пытались забрать его внука на фронт.
Сотрудникам ТЦК пришлось вызвать полицейский спецназ для штурма дома. В результате оба мужчины погибли.
По словам Барбашова, потери силовиков составили семь убитых. Еще двое получили серьезные ранения, передает РИА Новости.
До этого насильно мобилизованный 55-летний украинец покончил с собой в здании территориального центра комплектования в Днепропетровской области. Правоохранители начали расследование.
Ранее сотрудники ТЦК в Смеле также похитили священника Черкасской епархии Украинский православной церкви (УПЦ) Константина Волового. Он является отцом пяти детей и имеет основания для отсрочки.