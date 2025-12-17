Сотрудники ТЦК застрелили 70-летнего пенсионера и его внука при мобилизации

Сотрудники ТЦК (аналог военкомата на Украине — прим. «ВМ») застрелили 70-летнего мужчину и его внука при попытке насильственной мобилизации. Об этом в среду, 17 декабря, рассказал глава Снигиревского района Херсонской области Юрий Барбашов.