Участника СВО из Башкирии наградили высокой госнаградой

Участника СВО из Башкирии наградили высокой госнаградой.

Источник: Башинформ

Участника СВО из Башкирии Рафиса Янышева за проявленную самоотверженность и отвагу при выполнении задач наградили медалью «За храбрость» II степени.

Рядовой Янышев служит в зоне проведения спецоперации водителем-радиотелефонистом роты материального обеспечения мотострелкового полка «Башкортостан».

Командование отмечает, что за время службы военнослужащий из республики проявил себя как ответственный и дисциплинированный боец.

Ранее заместитель командира взвода разведроты имени Вафы Ахмадуллина мотострелкового полка «Башкортостан» Радмир Байдавлетов во время выполнения боевой задачи показал слаженную и эффективную работу.

Жителям Башкирии, заключившим контракт с минобороны РФ, в первый год службы полагается 3 920 000 рублей, ежемесячная зарплата составляет от 210 тысяч рублей. Подробнее на сайте башбат.рф.

В республике разработаны и действуют более 50 мер поддержки участников и ветеранов СВО, а также их семей.