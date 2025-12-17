Мраморное море в Турции внезапно отступило от берега на 20 метров

В Турции зафиксировали необычное природное явление: воды Мраморного моря резко отошли от берега. Об этом сообщает Haberturk.
Уточняется, что уровень воды снизился примерно на двадцать метров. В результате на поверхности появились небольшие островки, а часть рыбацких лодок осталась на суше. Жители города Мармара-Эреглиси выразили обеспокоенность происходящим.
Ученые из Обсерватории Кандилли призвали не паниковать. По их словам, такие отливы имеют метеорологическую природу и связаны с перепадами атмосферного давления.
Специалисты подчеркнули, что происходящее не связано с сейсмической активностью. Они отметили, что явление не имеет отношения к возможным прогнозам сильного землетрясения в районе Стамбула в будущем, передает телеканал.
